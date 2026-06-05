Xavi Simons überrascht mit Teilnahme an Rehatraining bei Red Bull

Der ehemalige Profi von Leipzig und derzeitiger Spieler von Tottenham, Xavi Simons, sorgte mit einer Story auf Instagram für Verwunderung bei vielen Fußballfans. Simons zeigte sich diese Woche beim Rehatraining im Athlete Performance Center (APC) von Red Bull, obwohl er nach einem Kreuzbandriss Ende April eigentlich keine Sekunde mehr spielen sollte.

Der ehemalige Profi von Leipzig und derzeitiger Spieler von Tottenham, Xavi Simons , sorgte mit einer Story auf Instagram für Verwunderung bei vielen Fußballfans. Simons zeigte sich diese Woche beim Rehatraining im Athlete Performance Center (APC) von Red Bull , obwohl er nach einem Kreuzbandriss Ende April eigentlich keine Sekunde mehr spielen sollte.

Der Grund für seine Teilnahme ist, dass Simons, der knapp ein Jahr nach seinem Wechsel weiterhin an Red Bull gebunden ist. Simons zählt weltweit zu 23 Fußballern, die als Markenbotschafter unter Vertrag stehen und somit die Trainingszentren in Österreich und Los Angeles nutzen dürfen. Simons selbst schätzt die Marketingmöglichkeiten des Konzerns sehr zu schätzen und kassiert jährlich eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich. Kurz nach seiner schweren Verletzung schrieb er auf Instagram, dass er am Boden zerstört sei





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Xavi Simons Reha-Training Red Bull Krankheit Marketingmöglichkeiten

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