Xavi über Trainerdruck nach Kompany-Ausfall

Nationaltrainer Xavi spricht offen über Druck im Trainerjob nach dem Ausfall von Vincent Kompany. Vor dem Duell mit Griechenland zeigt er Verständnis.

Der Druck auf Fußballtrainer ist enorm, und Hollands Nationaltrainer Xavi (46) kennt diese Belastung inzwischen aus eigener Erfahrung. Vor dem Nations-League-Duell der Niederlande mit Griechenland am Freitag, 20.45 Uhr, übertragen von DAZN, sprach der Spanier offen über die Belastung an der Seitenlinie.

Auslöser für seine Worte war die Erkrankung von Bayern-Trainer Vincent Kompany. Der Belgier fällt derzeit wegen einer Hirnhautreizung infolge einer verschleppten Grippe für längere Zeit aus. Sein Ausfall hat eine breitere Diskussion darüber entfacht, welcher enormen Belastung Trainer im Spitzenfußball ausgesetzt sind.

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Wie Xavi den Trainerdruck selbst erlebt

Xavi beschreibt schlaflose Nächte, ständige Kritik und permanente Verantwortung als feste Bestandteile seines Berufs. Als Trainer spürt er nach eigenen Angaben, wie sehr die Arbeit an der Seitenlinie körperlich und mental fordern kann.

Als Spieler war Xavi beim FC Barcelona ein Meister darin, sich aus nahezu jeder Drucksituation zu befreien. Im Mittelfeld ließ er seine Gegenspieler mit Ruhe und Übersicht regelmäßig ins Leere laufen. Auf der Trainerbank funktioniert dieses Rezept nach seiner Schilderung jedoch nicht ganz so einfach, und er gab offen zu, dass es ihm manchmal schwerfällt einzuschlafen. Zugleich betonte er, dass dies zu seinem Job dazu gehöre.

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Xavi zeigt Verständnis für die Lage von Kompany

Xavi hat nach eigenen Worten von der Erkrankung Vincent Kompanys erfahren und kann die Situation seines Kollegen gut nachvollziehen. Nach seiner Einschätzung haben es nicht nur Vereinstrainer schwer, sondern auch Nationaltrainer.

Mit dieser Sichtweise ordnet Xavi den Fall Kompany in eine größere Debatte ein, die über einzelne Klubs hinausgeht. Der Spanier macht damit deutlich, dass die Belastung im Trainerberuf auf allen Ebenen des Spitzenfußballs spürbar ist, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft.

Holland, Nations League und der Termin in Berlin

Die Niederlande führen unter Xavi derzeit die Tabelle der Gruppe 2 der Nations League A an. Damit geht das Team mit einer starken sportlichen Ausgangslage in die restlichen Spiele der Gruppenphase.

Zum Abschluss der Gruppenphase steht am 16. November das Duell im Berliner Olympiastadion an. Vor diesem Termin richtete Xavi außerdem eine Botschaft nach München: Dem erkrankten Bayern-Coach Vincent Kompany wünschte er eine schnelle Genesung und lobte dessen großartige Arbeit.