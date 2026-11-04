Xbox Game Pass Preise und Spieleliste: Essential, Premium und Ultimate im Detail

Übersicht der Xbox Game Pass Tarife Essential, Premium und Ultimate mit monatlichen Kosten von 8,99 Euro abwärts. Alle verfügbaren Titel und Plattform-Unterschiede.

Microsoft stellt seinen Game Pass als zentrales Abonnement für die Spielplattformen Xbox Series X|S, Xbox One und PC bereit. Nutzer zahlen eine monatliche Gebühr, um Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek an Titeln zu erhalten. Die Dienstleistung ist in drei unterschiedliche Versionen unterteilt, die sich durch ihren Umfang und die Preisgestaltung unterscheiden.

Preisstruktur der drei Versionen

Der Einstieg über den Game Pass Essential kostet aktuell 8,99 Euro pro Monat. Diese Basisversion ermöglicht es Besitzern einer Xbox Series X|S oder Xbox One, auf eine festgelegte Liste von Spielen zuzugreifen. Im Gegensatz dazu bietet der Game Pass Premium und der Game Pass Ultimate erweiterte Funktionen. Einige spezifische Games sind jedoch nur mit einer EA-Play-Mitgliedschaft spielbar, was typischerweise eine Mitgliedschaft im Game Pass Ultimate voraussetzt. Die folgende Übersicht listet alle verfügbaren Spiele auf, wobei neue Titel für August separat behandelt werden.

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Titelauswahl nach Abonnementtyp

Viele Titel sind plattformübergreifend verfügbar. Spiele wie A Game About Digging A Hole, Absolum, Ascend to Zero, Banishers: Ghosts of New Eden und Beast of Reincarnation stehen Nutzern des Game Pass Ultimate, Game Pass Premium sowie PC Game Pass zur Verfügung. Weitere Titel wie Aerial_Knight's DropShot und Bounty Star sind primär im Game Pass Premium enthalten, werden aber zusätzlich auch im Game Pass Ultimate und PC Game Pass angeboten. Dies zeigt die strategische Ausrichtung von Microsoft, bestimmte Inhalte in höheren Tier-Abo-Stufen zu positionieren.

Die Call-of-Duty-Reihe dominiert einen großen Teil der Bibliothek. Call of Duty: Black Ops 7 ist exklusiv im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar. Die älteren Teile Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Vanguard hingegen finden sich im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass wieder. Auch Crash Bandicoot 4: It's About Time ist im Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard enthalten. Date Everything! gehört zum Portfolio des Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass.

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Einige Klassiker erfordern das höchste Abonnementlevel. Dead Space 2 und Dead Space Ignition sind ausschließlich mit einem Game Pass Ultimate-Abo spielbar. Dragon Age: Inquisition fällt ebenfalls in diese Kategorie. Dragon Age: The Veilguard ist dagegen im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten. Descenders Next (Game Preview) ist neu im Game Pass Premium hinzugekommen, steht aber auch Ultimate- und PC-Nutzern offen. Dodo Duckie ist im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar.

Spezielle Anforderungen und Exklusivitäten

Dredge ist im Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard enthalten. EA Sports FC 24 erfordert ein Game Pass Ultimate, während EA Sports FC 25 über EA Play im Game Pass Ultimate und PC Game Pass zugänglich ist. EA Sports F1 25 ist im Game Pass Ultimate und PC Game Pass gelistet. Echo Generation 2 ist sowohl im Game Pass Ultimate als auch im PC Game Pass verfügbar. Far Cry New Dawn findet sich im Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard wieder.

Fight Night Champion benötigt ein Game Pass Ultimate. Final Fantasy II, IV und VI sind im Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass enthalten. Firefighting Simulator: The Squad ist im Game Pass Ultimate, PC Game Pass und Game Pass Standard verfügbar. Forza Motorsport ist im Game Pass Standard enthalten. Gears of War: Judgment ist ohne spezifische Angabe im Standard-Bereich verzeichnet. Heavy Weapon erfordert ein Game Pass Ultimate.

Heretic + Hexen und Indiana Jones und der Große Kreis sind im Game Pass Premium enthalten. Keeper ist im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass, verfügbar. Kill It With Fire! 2 ist im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass enthalten. Kingdom Come: Deliverance II ist im Game Pass Ultimate, Premium und PC Game Pass verfügbar. Like a Dragon: Infinite Wealth ist im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass enthalten.

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Little Nightmares Enhanced Edition ist im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar. Madden NFL 25 ist über EA Play im Game Pass Ultimate und PC Game Pass zugänglich. Mass Effect 2 und Mass Effect: Andromeda erfordern beide ein Game Pass Ultimate. Microsoft Flight Simulator ist nur auf Series X|S Konsolen verfügbar. Mio: Memories in Orbit ist im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass, enthalten.

Mirror's Edge Catalyst benötigt ein Game Pass Ultimate. Moonlighter 2: The Endless Vault (Game Preview) ist im Game Pass Ultimate und PC Game Pass verfügbar. NBA Live 16 und Need for Speed erfordern beide ein Game Pass Ultimate. Need for Speed: Hot Pursuit Remastered und Need for Speed Rivals sind ebenfalls im Game Pass Ultimate enthalten. Nickelodeon All-Star Brawl 2 ist ohne Einschränkung auflistbar. Ninja Gaiden 4 ist im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass, verfügbar. Pigeon Simulator ist im Game Pass Premium, zusätzlich zu Game Pass Ultimate und PC Game Pass, enthalten. Planet Coaster 2 ist im Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass verfügbar. Plants vs. Zombies erfordert ein Game Pass Ultimate.