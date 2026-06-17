Xbox Game Pass: Preise und Spieleübersicht 2024

Erfahren Sie alles über die Preise und Spiele des Xbox Game Pass. Die drei Abonnementstufen Essential, Premium und Ultimate bieten Zugriff auf Hunderte von Spielen. Inklusive EA Play und neuen Titeln jeden Monat.

Microsoft bietet den Game Pass als Abonnement für Xbox Series X|S, Xbox One und PC an. Das Abonnement modell ermöglicht es Spiele rn, gegen eine monatliche Gebühr auf eine umfangreiche Bibliothek von Spiele n zuzugreifen.

Der Game Pass ist in drei Versionen erhältlich: Essential, Premium und Ultimate. Jede Stufe bietet unterschiedliche Vorteile und Preisgestaltungen. Der Game Pass Essential kostet 8,99 Euro pro Monat, während der Game Pass Premium und Ultimate höhere monatliche Beiträge verlangen, dafür aber zusätzliche Funktionen wie EA Play und Cloud-Gaming bieten. Der Game Pass Ultimate ist die teuerste Option, aber auch die umfassendste.

Sie beinhaltet alle Vorteile der niedrigeren Stufen sowie eine EA Play-Mitgliedschaft, die Zugang zu einer Vielzahl von EA-Titeln gewährt. Einige Spiele sind ausschließlich mit EA Play spielbar, was bedeutet, dass sie nur im Ultimate-Abonnement enthalten sind. Die folgende Liste zeigt eine Auswahl der Spiele, die im Game Pass verfügbar sind, wobei die genaue Verfügbarkeit je nach Abonnementstufe variiert. Beispiele sind Abiotic Factor (Ultimate, PC), Aliens: Dark Descent (Ultimate, PC, Standard) und Call of Duty: Black Ops 6 (Ultimate, PC).

Es gibt auch Exklusivtitel wie Dead Space 3, das nur mit Ultimate gespielt werden kann. Zusätzlich zu den Spielen bietet der Game Pass auch regelmäßige Updates und neue Veröffentlichungen. Jeden Monat werden neue Spiele hinzugefügt, während andere die Bibliothek verlassen. Für Spieler, die immer die neuesten Titel ausprobieren möchten, ist der Game Pass Ultimate die beste Wahl.

Darüber hinaus profitieren Mitglieder von Rabatten auf Käufe im Store und erhalten Zugang zu exklusiven Inhalten. Insgesamt ist der Xbox Game Pass ein attraktives Angebot für alle, die eine große Auswahl an Spielen zu einem festen monatlichen Preis nutzen möchten





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