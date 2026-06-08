Xbox Games Showcase 2026: 28 Neuheiten, neue Konsolen-Sonderedition und viele Spielankündigungen

Microsoft hat beim Xbox Games Showcase 2026 in 75 Minuten 28 neue Spiele und Projekte vorgestellt. Neben Fortsetzungen wie Fable, Gears of War und State of Decay gab es Überraschungen wie eine Retro-Xbox-Konsole und neue IPs.

Beim Xbox Games Showcase 2026 präsentierte Microsoft insgesamt 28 Neuheiten innerhalb von nur 75 Minuten. Das Event umfasste zahlreiche neue Spiele, Trailer und Überraschungen. Neben Fortsetzungen bekannter Marken wurden auch komplett neue Projekte vorgestellt.

Ein besonderes Highlight war die Ankündigung einer Sonderedition der Xbox im Retro-Design der ersten Konsole. Im Folgenden werden die wichtigsten Enthüllungen zusammengefasst. Das Remake des Serienklassikers Fable bringt modernisierte Grafik, neue Zwischensequenzen und drei zusätzliche Prequel-Missionen. Der Titel erscheint am 28.

Juli 2026 für Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5. Das Steampunk-Rollenspiel Clockwork Revolution setzt auf Zeitreisen, mit denen Spieler die Gegenwart verändern können. Der Release ist für das Jahr 2027 für Xbox Series X/S und PC geplant. Das Fantasy-Abenteuer Fable: Journey stellt die neue Heldin Isabel in den Mittelpunkt und präsentiert ein deutlich düstereres Albion.

Der Start ist für den 23. Februar 2027 auf Xbox Series X/S, PC und PlayStation 5 vorgesehen. Der Shooter Gears of War: E-Day erzählt die Geschichte des ersten Angriffs der Locust auf die Menschheit. Er soll am 6.

Oktober 2026 für Xbox Series X/S und PC erscheinen. Ninja Theory setzt die psychologisch geprägte Reise der Kriegerin aus Senua's Saga: Hellblade II mit einer neuen Geschichte fort. Der Titel erscheint 2027 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Cloud. State of Decay 3 bleibt dem Kampf gegen Zombies und dem Aufbau einer Gemeinschaft treu.

Der Start ist für 2027 für Xbox Series X/S, PC und Cloud geplant. Das Action-Rollenspiel Bleak Faith: Forsaken setzt erneut auf schnelle Kämpfe und eine düstere Fantasy-Welt. Im Frühjahr 2027 soll es für Xbox Series X/S, PC und Cloud erscheinen. In dem Action-Soulslike The First Berserker: Khazan kämpft ein gefallener Soldat in einem alternativen Europa ums Überleben.

Der Start ist für den 24. September 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC geplant. Das Prequel Dragon's Dogma 2: The Missing Strings begleitet die junge Sophia auf einer gefährlichen Reise. Ab dem 27.

August 2026 ist das Spiel für Xbox Series X/S, PlayStation 5 und PC verfügbar. Von Call of Duty: Black Ops 6 wurden erste Szenen aus dem taktischen DMZ-Modus mit Fokus auf Teamplay gezeigt. Der Titel erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC und Cloud.

Der lila Drache kehrt in einem neuen Abenteuer von Spyro gegen eine mysteriöse Bedrohung zurück. Im Frühjahr 2027 ist der Release für Xbox Series X/S geplant. Zusätzlich kündigte Microsoft eine Sonderedition der Konsole im Retro-Look der ursprünglichen Xbox an. Die Konsole soll im November 2026 auf den Markt kommen, einen Preis nannte das Unternehmen noch nicht





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