Xbox-Manager beruhigt: The Elder Scrolls 6 sieht fantastisch aus

Matt Booty, Manager bei Xbox, gibt ein seltenes Lebenszeichen zu The Elder Scrolls 6. Die Entwicklung läuft gut, aber eine Enthüllung ist noch nicht absehbar.

Seit der Ankündigung von The Elder Scrolls 6 im Jahr 2018 sind über acht Jahre vergangen, ohne dass die Öffentlichkeit nennenswerte Neuigkeiten oder Gameplay-Material zu Gesicht bekommen hat.

Ein kürzliches Interview mit Xbox-Manager Matt Booty hat jedoch einen kleinen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des Spiels gegeben. Booty äußerte sich zu der anhaltenden Geduld der Fans und den Herausforderungen, ein Spiel wie The Elder Scrolls 6 zum richtigen Zeitpunkt zu präsentieren. Er betonte, dass man sich der hohen Erwartungen bewusst sei und dass das Team bei Bethesda hart daran arbeite, etwas wirklich Beeindruckendes zu schaffen.

Trotz der langen Wartezeit versicherte Booty, dass die Entwicklung gut voranschreite und das Spiel fantastisch aussehe. Er erwähnte, dass er persönlich bei Bethesda war, mit Todd Howard zusammensaß und einen Blick auf das Projekt werfen konnte. Booty erklärte, dass man darauf bedacht sei, das Spiel erst dann der Welt zu zeigen, wenn es in bestmöglichem Zustand sei. Dies impliziert, dass ein weiteres Warten unvermeidlich ist, da die Verantwortlichen nicht den gleichen Fehler machen wollen, ein unfertiges Produkt zu präsentieren.

Die Aussage von Booty lässt darauf schließen, dass The Elder Scrolls 6 noch nicht bereit für eine vollständige Enthüllung ist, aber die Entwicklung auf einem guten Weg ist. Fans müssen sich also weiterhin gedulden, können aber zumindest sicher sein, dass das Spiel nicht aufgegeben wurde. Spekulationen über einen möglichen Auftritt beim nächsten Xbox Games Showcase oder einer eigenen Direct bleiben - wie so oft - reine Hoffnung.

Für den Moment bleibt nur das Vertrauen in die Aussagen der Entwickler und die Hoffnung auf eines der am sehnlichsten erwarteten Rollenspiele der letzten Jahre





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