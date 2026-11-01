Xbox Series X vor GTA 6 Release bei Microsoft ausverkauft

Xbox Series X ist vor GTA 6 Release bei Microsoft ausverkauft und teuer. PS5 bietet bessere Verfügbarkeit und günstigeren Preis für potenzielle Käufer.

Kurz vor der erwarteten Veröffentlichung des Spiels Grand Theft Auto 6 bleibt die Xbox Series X beim Hersteller Microsoft weiterhin nicht direkt verfügbar. Große deutsche Händler listen die Konsole nun wieder zum unverbindlichen Preisempfehlung von 799,99 Euro. Der Preisunterschied zur direkten Konkurrenz von Sony ist dabei erheblich, da die Playstation 5 mit Laufwerk aktuell deutlich günstiger ist. Diese Entwicklung könnte der bevorstehende Rockstar-Blockbuster nutzen, um zusätzliche Konsolenkäufer für das eigene Ökosystem zu gewinnen, scheitert aber derzeit an der fehlenden Lager verfügbarkeit beim offiziellen Kanal.

Preisunterschied und Verfügbarkeit im Handel

Die Xbox Series X mit 1 TByte SSD und Blu-ray-Laufwerk wird von Microsoft mit einem Hinweis auf Nichtvorrate listing aufgeführt, was Kaufinteressenten direkt abschreckt. Auch die weiße Digital Edition für 749,99 Euro ist beim Hersteller momentan nicht verfügbar. Im Einzelhandel zeigen sich gemischte Bilder: Während Media Markt und Saturn die schwarze Xbox Series X teilweise zur UVP anbieten, verlangen andere Listings über den Marktplatzhändler Collectronics bis zu 1.199,99 Euro. Das entspricht 400 Euro über der UVP. Im Ausland wurden teilweise sogar mehr als 1.400 Euro verlangt, während der deutsche Preisvergleich lediglich drei Angebote zwischen 921 und 1.369 Euro aufführte. Die Rückkehr zur unverbindlichen Preisempfehlung dürfte Kaufinteressenten entgegenkommen, doch günstig ist die Konsole deshalb nicht erst seitdem Microsoft den Preis im August erhöht hat.

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Wettbewerb mit Sony vor dem GTA 6 Launch

Von einem deutschlandweiten Ausverkauf kann angesichts der wieder verfügbaren Händlerangebote keine Rede sein. Warum Microsoft die Konsole ausgerechnet vor dem möglicherweise wichtigsten Spiele-Release des Jahres nicht selbst anbieten kann, bleibt dennoch eine spannende Frage. Am 19. November 2026 erscheint Grand Theft Auto 6 für Playstation 5 und Xbox Series X. Eine PC-Version hat Rockstar Games bislang nicht offiziell angekündigt. Der Blockbuster könnte somit auch Spieler zum Konsolenkauf bewegen, die bislang ausschließlich am PC gespielt oder mit einem Hardware-Upgrade gewartet haben. Beim Preisvergleich hat Sony derzeit die Nase vorn. Die Playstation 5 mit 1 TByte SSD und Laufwerk kostet regulär 649,99 Euro und damit 150 Euro weniger als die Xbox Series X.

Technische Details und Marketing-Fokus

Bei den laufwerklosen Modellen ist der Abstand identisch: Die PS5 Digital Edition mit 825 GByte kostet 599,99 Euro, während Microsoft für die Series X Digital Edition mit 1 TByte SSD 749,99 Euro verlangt. Für GTA 6 wird zum Release ohnehin kein Laufwerk benötigt, da Rockstar das Spiel zunächst ausschließlich als Download vertreibt. Selbst der ab dem 12. November erhältlichen Box-Version liegt lediglich ein Downloadcode bei. Mit der Xbox Series S gibt es zwar weiterhin einen günstigeren Einstieg ab 499,99 Euro, technisch ist diese allerdings deutlich schwächer als die Series X und die Playstation 5. AMD hat für beide Xbox-Modelle kürzlich über eine entsprechende Technologie verfügt, doch ob Rockstar bei GTA 6 auf diese Verfahren oder AMDs FSR 4.1 zurückgreift, ist bislang nicht bekannt.

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Strategische Auswirkung auf Konsolenverkäufe

Wem die Bildqualität besonders wichtig ist, der wartet besser die ersten Technikvergleiche nach dem Release ab und muss sich vor Spoilern in Acht nehmen. Sony wirbt das Spiel ausdrücklich mit dem Slogan Plays Best On Playstation 5. Sony hat damit nicht nur den Preisvorteil und die bessere Verfügbarkeit, sondern auch die prominentere Position im Marketing des Blockbusters. Gerade vor dem Hintergrund des bevorstehenden GTA-6-Releases wäre zu erwarten, dass Microsoft seine leistungsfähigste reguläre Xbox möglichst breit verfügbar hält. Schließlich dürfte der Rockstar-Blockbuster auch Käufer ansprechen, die bislang noch keine aktuelle Konsole besitzen. Stattdessen ist die Xbox Series X beim Hersteller selbst ausverkauft und kostet im Handel deutlich mehr als die Playstation 5.

Fazit zur Marktpositionierung im Q4 2026

Für gerade einmal 100 Euro mehr ist theoretisch sogar eine PS5 Pro erhältlich, die allerdings zur UVP von 899,99 Euro ebenfalls kaum zu bekommen ist. Wer nicht bereits an eines der beiden Ökosysteme gebunden ist, findet bei Sony mit der Standard-PS5 damit die günstigere und offenbar leichter erhältliche Alternative. Ob Microsoft deshalb tatsächlich Käufer an Sony verliert, lässt sich kaum belegen. Die Xbox Series X ist im deutschen Einzelhandel teilweise erhältlich, und neben dem Preis spielen auch bestehende Spielebibliotheken, Abonnements und persönliche Vorlieben eine Rolle. Umso erstaunlicher erscheint es, dass Microsoft potenziellen Neukunden ausgerechnet jetzt den Kauf einer Xbox nicht einfacher macht, während Sony das Leben schwerer macht, indem es das Spiel prominent als PS5-Optimierung vermarktet.