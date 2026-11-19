Xenia Smits kehrt nach nur drei Monaten Mutterschaft ins deutsche Nationalteam zurück. Das Trainer-Team setzt voll auf die Rückraumspielerin für die EM ab dem 3. Dezember.

Die deutsche Frauen-Handballnationalmannschaft plant mit dem Trainerstab für das Trainingslager in Ludwigsburg am 23. November die unmittelbare Vorbereitung auf die Europameisterschaft. In diesem Kader soll sich die 32-jährige Xenia Smits befinden, die erst im August dieses Jahres ihr erstes Kind zur Welt brachte. Der Bundestrainer Heike Gaugisch setzt voll auf die Rückkehr der defensivstarken Rückraumspielerin für das Turnier, das vom 3. bis 20. Dezember in Polen, Rumänien, Tschechien, der Slowakei und der Türkei stattfindet.

Fristgerechte Rückkehr zur Nationalmannschaft

Xenia Smits hat in kürzester Zeit einen beeindruckenden Weg von der Mutterschaft zur internationalen Spitze zurückgelegt. Ihre letzte Partie für die DHB-Frauen war das verlorene Finale der Weltmeisterschaft gegen Norwegen am 14. Dezember 2025 mit einem Endstand von 20:23. Nur drei Monate nach der Geburt ihrer Tochter steht sie bereits wieder vor der Nominierung für ein Großturnier. Das Nationalteam gewann bei dieser Weltmeisterschaft die Silbermedaille, und nun zielt man auf die EM als nächstes großes Ziel.

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Vertrauen des Trainers in die Leistungsfähigkeit

Heike Gaugisch äußerte sich positiv zur körperlichen Verfassung ihrer Spielerin und betonte den hohen Willen von Xenia Smits. Die Trainerin erklärte, dass man den Körper der Spielerin Stück für Stück belasten müsse und nichts erzwingen dürfe. Sollte Smits' Körper mitmachen, sei sie bereit, am Montag zum Training aufzuschließen. Gaugisch verwies auf die unglaubliche Zielstrebigkeit der Führungsspielerin, die immer mehr leistet als andere und nur für volles Engagement offen sei.

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Vorbildfunktion und Balance zwischen Karriere und Familie

Smits selbst hatte im März diesen Jahres über Instagram verkündet, ihre Handballschuhe vorübergehend beiseite zu legen, weil ein neues Kapitel beginne. Sie spielt aktuell für Odense Handbold in Dänemark und zeigte bereits nach ihrer Rückkehr für den Verein, dass sie in der Liga und der Champions League auf der Platte steht. Gaugisch lobte Smits als Inspiration für moderne Rollenverteilungen, da sie zeige, dass es möglich ist, Karriere und Familie unter einen Hut zu bringen.

Live-Übertragung und mediale Berichterstattung

Die ARD und das ZDF werden alle Partien mit deutscher Beteiligung live im Fernsehen und online im Stream übertragen. Zusätzlich werden ausgewählte Spiele ohne deutsche Beteiligung digital verfügbar sein. Auf der Website sportschau.de planen die Medienhäuser zusätzliche Berichterstattung, Analysen und Interviews rund um das Turnier, um die Fans umfassend über die Leistungen der Nationalmannschaft zu informieren.