Xenia Smits kehrt nach drei Monaten Pause ins DHB-Team zurück. Das Nationalteam testet sich in Stuttgart und Neu-Ulm gegen Frankreich vor der EM am 3. Dezember.

Xenia Smits hat die letzte Phase der EM-Vorbereitung des DHB -Teams erreicht. Nur drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes Finn trainiert sie wieder mit den Profis. Trainer Markus Gaugisch plant ein schnelles Comeback für die Vize-Weltmeisterin.

Der DHB-Kader wird in den nächsten Tagen gegen das französische Nationalteam antreten. Die beiden Testspiele finden am Donnerstag in Stuttgart und am Samstag in Neu-Ulm statt. Frankreich gilt als einer der stärksten Konkurrenten im Turnierverlauf.

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Smits zeigt enorme Willenskraft

Markus Gaugisch hebt die Disziplin seiner Spielerin besonders hervor. Er beschreibt Xenia Smits als Vorbild für die Kombination von Karriere und Familie. Seine Worte belegen ihren unermüdlichen Willen. Gaugisch betont, dass sie immer mehr leistet als andere. Sie beendet eine Phase und startet sofort die nächste.

Die Rückkehr ist nicht unumstritten, da die Spielerin mit Verletzungen zurückkehrt. Smits reiste am vergangenen Freitag angeschlagen im DHB-Quartier in Ludwigsburg ein. Grund war der vorzeitige Trainingsabbruch bei ihrem Verein Odense HB.

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Medizinische Betreuung und Gegneranalyse

Die DHB-Ärzte überwachen den Gesundheitszustand der Sportlerin täglich. Sie betreibt medizinische Betreuung, um weitere Schäden zu vermeiden. Das Ziel ist die volle Einsatzbereitschaft für die kommende Europameisterschaft.

Der Fokus liegt aktuell auf dem Vergleich gegen Frankreich. Gaugisch stuft die Mannschaft als Gegner aus dem obersten Regal ein. Es handelt sich um die Crème de la Crème des Handballs. Die Franzosinnen sind Olympia-Zweite und stellen eine enorme Hürde dar.

Harter Test für das DHB-Team

Das Spiel gegen Frankreich wird als schwierige Aufgabe eingeschätzt. Gaugisch nennt den Gegner einen richtig harten Brocken. Dennoch sieht er große Chancen für die eigene Entwicklung. Der Vergleich hilft, taktische Dinge auszuprobieren.

Das DHB-Team nutzt diese Möglichkeit, um gegen eine weltbeste Mannschaft zu lernen. Solche Begegnungen sind unverzichtbar für die Feinjustierung vor dem großen Turnier. Die Erfahrung gegen dieses Niveau ist entscheidend.

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Start in die Frauen-EM

Die EM beginnt offiziell am 3. Dezember. Das Turnier findet in fünf Ländern statt. Die Austragungsorte sind Polen, Rumänien, Tschechien, Slowakei und die Türkei. Das DHB-Team startet am 4. Dezember in der Gruppe F.

Der erste Gegner in der Vorrunde ist Schweden. Zudem treffen die Deutschen auf Serbien und die Slowakei. Die Vorbereitung in Stuttgart und Neu-Ulm dient der optimalen Einstellung auf diese Aufgaben. Xenia Smits kann in diesen Spielen ihr Comeback feiern.