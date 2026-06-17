Xhaka in der Kritik: Vorwürfe über toxisches Klima im Schweizer Nationalteam

Bericht über interne Spannungen im Schweizer Fußballteam nach der WM‑Eröffnung gegen Katar, wo Kapitän Granit Xhaka wegen strenger Ansagen und möglicher Verschlechterung des Teamklimas kritisiert wird.

Nach der enttäuschenden Auftaktpartie der Schweiz gegen Katar bei der WM 2022 hat sich im Team ein Klima entwickelt, das laut einer Boulevardzeitung zunehmend als problematisch wahrgenommen wird.

Der Blick berichtet, dass mehrere interne Quellen darauf hinweisen, dass einige Spieler sich durch die rigorosen Ansagen ihres Kapitäns Granit Xhaka verunsichert fühlen und im Trainingslager nicht mehr wohl fühlen. Xhaka, der seit vielen Jahren als klarer Führungsmarkt im Schweizer Nationalteam gilt, habe nach dem 1:1-Unentschieden gegen Katar wiederholt betont, dass die Mannschaft "mit beiden Beinen auf dem Boden" stehen müsse und die fehlende Disziplin eindringlich kritisiert.

Diese Äußerungen, so die Berichtete, hätten nach Meinung einiger Mitspieler die Stimmung im Camp vergiftet und zu einer Überlastung mit negativer Energie geführt.



Die Vorwürfe betreffen insbesondere die Art und Weise, wie Xhaka nach der WM-Generälprobe gegen Australien (ebenfalls ein 1:1) und dem darauffolgenden Spiel gegen Katar die Verantwortung verteilt habe. Während er selbst nicht von der Kritik ausgenommen sei, habe er die Mitspieler mit nachdrücklichen Forderungen konfrontiert, die ihrer Meinung nach zu einem "toxischen" Umfeld geführt hätten.

Laut den Quellen sei die Situation im Team nun von einer "zu grossen Negativität" geprägt, die die Leistungsbereitschaft und den Teamzusammenhalt gefährde. Die Spieler versprachen sich mehr Unterstützung und konstruktive Rückmeldungen, während Xhaka offenbar weiterhin daran festhalte, dass die Mannschaft die Realität der Situation anerkennen und sich nicht von unrealistischen Titeln oder Erwartungen leiten lasse.





Trotz dieser internen Spannungen bereitet sich die Schweizer Nationalmannschaft auf das zweite Gruppenspiel gegen Bosnien und Herzegowina vor, das am Donnerstag um 21.00 Uhr MESZ in Los Angeles übertragen wird. Das Team strebt zum vierten Mal in Folge den Einzug in die K.o. -Runde an und hofft, die derzeitige Missstimmung hinter sich zu lassen. Der Blick räumt ein, dass Xhaka inzwischen beim FC Sunderland unter Vertrag steht, was das Bild des Kapitäns zusätzlich verändert.

Während das Management und das Trainerteam die Vorwürfe ernst nehmen und versuchen, die Atmosphäre zu stabilisieren, bleibt abzuwarten, wie sich die Situation auf dem Platz auswirken wird. Die nächsten Tage werden entscheidend sein, um zu prüfen, ob die Mannschaft die internen Konflikte hinter sich lassen kann und mit neuem Fokus das kommende Spiel bestreitet





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