Chinas Staatschef Xi Jinping begrüßte US-Präsident Donald Trump persönlich am Flughafen von Shenzhen. Diese Geste signalisiert eine Annäherung vor dem APEC-Gipfel.

Chinas Staatspräsident Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump bei dessen Ankunft am Flughafen der südchinesischen Metropole Shenzhen persönlich empfangen. Der diplomatische Akt fand am Mittwoch statt und markiert eine deutliche Abweichung vom üblichen Protokoll, da normalerweise höhere Regierungsvertreter solche Begrüßungen übernehmen. Beide Staatschefs verwickelten sich in eine Umarmung, die von Beobachtern als Zeichen einer sich intensivierenden persönlichen Beziehung gewertet wird. Dieser Empfang findet im Vorfeld des zweitägigen Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft statt, der bis Donnerstag in der Stadt dauert.

Diplomatische Protokolle und historische Einordnung

Die Entscheidung von Xi Jinping, Donald Trump persönlich am Flughafen abzuholen, ist im diplomatischen Kontext von außerordentlicher Seltenheit. Normalerweise wird diese Ehre anderen hohen Regierungsvertretern übertragen. Besonders bemerkenswert ist der Vergleich zur Begrüßung des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der von Xi nicht am Flughafen abgeholt wurde. Der Empfang steht in direktem Zusammenhang mit den vorherigen diplomatischen Interaktionen zwischen beiden Führungspersönlichkeiten. Bei einem Besuch in den Vereinigten Staaten im September holte Donald Trump Xi Jinping am Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington ab. Dieses Zeremoniell war das letzte Mal im Jahr 1962 bei einem Auslandsbesuch eines Staatsoberhaupts in den USA praktiziert worden, wie chinesische Medienberichte andeuten.

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Die symbolische Bedeutung der Begrüßungsgeste

Die körperliche Interaktion zwischen Donald Trump und Xi Jinping ging über das klassische Händeschütteln hinaus. Die beiden Staatschefs umarmten sich bei der Begrüßung, eine Geste, die als ungewöhnlich intakt für die internationale Diplomatie gilt. Donald Trump ist bekannt für seine langen Händeschüttel-Gesten, wie sie bereits gegen Emmanuel Macron oder Narendra Modi praktiziert wurden. Ein Kommentator des US-Senders Fox News bezeichnete die Aktion als sogenannten "Bro Hug". Dieser brüderliche Handschlag deutet auf eine Nähe hin, die bei früheren Treffen im Mai und September im September noch nicht in dieser Form vorhanden war. Damals beschränkte sich die Interaktion auf lange Händedrücke, trotz vorheriger Ankündigungen einer innigeren Begrüßung.

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Geplante Dreier-Zusammenkunft mit Wladimir Putin

Nach der Begrüßung durch Xi Jinping traf Donald Trump später vor dem Begrüßungsbankett und dem Gruppenfoto des Gipfels auch auf Wladimir Putin. Die Begrüßung zwischen Donald Trump und Wladimir Putin erfolgte durch einen Handschlag. Im Fokus steht nun die geplante Zusammenkunft aller drei Staatschefs am Donnerstag. Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin wollen am Rande des APEC-Gipfels zusammentreffen. Diese geplante Dreier-Zusammenkunft stellt den ersten offiziellen Dreiergipfel zwischen China, Russland und den USA in der Geschichte dar. Ein US-Regierungsbeamter bestätigte, dass die Unterredung am Donnerstag stattfinden wird.

Reaktionen der Medien und politische Implikationen

Chinesische Medien werteten die innige Begegnung in Shenzhen als klares Signal, dass China und die USA ihre Differenzen beilegen möchten. Fox News attestierte den beiden Männern eine "besondere Beziehung". Die Geste steht im Gegensatz zu der eher distanzierten Atmosphäre während der ersten Begegnungen in der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Die Tatsache, dass Xi Jinping Umarmungen mit anderen Staatschefs wie Putin im Mai 2024 oder Emmanuel Macron ebenfalls selten zeigt, unterstreicht die besondere Note dieses Ereignisses. Die kommenden Gespräche sollen ergänzend zu dem bereits feststehenden Dreiergipfel stattfinden, wobei der Fokus auf der Stabilisierung der Beziehungen liegen dürfte. Der Gipfel in Shenzhen bietet die Bühne, um diese neuen Dynamiken im asiatisch-pazifischen Raum offiziell zu präsentieren.