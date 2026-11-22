Chinas Staatschef Xi Jinping zeigt mit dem Empfang in Shenzhen diplomatische Macht. Donald Trump wird hochgeehrt, Wladimir Putin bleibt außen vor, während die US-Chinesische G2-Dynamik die Weltpolitik neu definiert.

Chinas Staatschef Xi Jinping hat am Flughafen der südkoreanischen Metropole Shenzhen einen historischen Empfang für US-Präsident Donald Trump organisiert und dabei deutliche diplomatische Signale gesendet. Der 73-jährige chinesische Machthaber begrüßte seinen 80-jährigen US-Gegenspieler persönlich und umarmte ihn öffentlich, eine äußerst seltene Geste, die die enge Annäherung zwischen Washington und Peking unterstreicht. Im Gegensatz dazu wurde der russische Präsident Wladimir Putin, obwohl anwesend, nicht persönlich von Xi empfangen, sondern lediglich von einem Mitarbeiter des chinesischen Staates begrüßt. Diese asymmetrische Behandlung markiert eine klare Verschiebung im Kräfteverhältnis und deutet auf die Marginalisierung Moskaus in der aktuellen chinesischen Außenpolitik hin.

Detailreiche Zeremonie und symbolische Gesten am Flughafen

Die Szene am Flughafen in Shenzhen präsentierte sich als choreografierte Inszenierung neuer globaler Allianzen. Tänzer in knalligem Pink und Türkis mit Pompons säumten den roten Teppich, während für Donald Trump traditionell die US-Hymne spielte. Für Wladimir Putin erklang hingegen nur ein kurzes Auszugsstück aus dem Nussknacker , was als demonstrative Herabstufung gewertet wurde. Es war das erste Mal seit Amtsantritt von Xi Jinping im Jahr 2013, dass der chinesische Staatschef einen ausländischen Führungspersonal persönlich am Flughafen begrüßte. Diese Exklusivität gilt als Zeichen dafür, dass die USA und China unter den aktuellen Führungskräften als die dominierenden Akteure der Weltordnung betrachtet werden.

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Die Interaktion zwischen Xi und Trump war von gegenseitiger Höflichkeit geprägt, die jedoch auf ungleicher Machtbasis erfolgte. Xi half Trump beim Ausstieg aus dem Flugzeug und auf eine Rolltreppe. In einer darauffolgenden Geste bot Trump an, Xi an der Hand zu nehmen und ihn auf derselben Stufe hinaufzuleiten. Xi ignorierte diese direkte Handschlag-Aufforderung jedoch und griff stattdessen Trump nur am Unterarm, was von Beobachtern als subtiler Machtausdruck interpretiert wurde. Während für Trump die vollständige US-amerikanische Hymne spielte, blieb die musikalische Ehre für Putin auf ein kurzes Fragment beschränkt.

Fotopositionierung und diplomatische Distanzierung

Bei der offiziellen Gruppenfotografie auf dem APEC-Gipfel in Shenzhen wurden die diplomatischen Hierarchien durch die Sitz- und Stehordnungen nochmals visuell festgeschrieben. Xi Jinping und Donald Trump standen mittig zusammen, während Wladimir Putin demonstrativ den Platz neben Xi' Ehefrau Peng Liyuan zugewiesen bekam. Peng Liyuan wurde zwischen Xi und Putin positioniert, um physischen und symbolischen Abstand zu schaffen. Diese Anordnung wird von Experten nicht als dreiköpfiges Machttriumvirat, sondern als isolierte Platzierung Putins gesehen. Böse Zungen bemerkten sogar, dass dies als doppelte Demütigung gemeint sein könnte, da Peng Liyuan größer als Putin ist.

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Donald Trump bezeichnet die Begegnungen mit seinem chinesischen Pendant seit dem Treffen in Busan im Oktober 2025 explizit als G2 . Dieser Begriff betont die Führungsrolle der Vereinigten Staaten und Chinas in der globalen Politik. Xi Jinping scheint diese Einordnung zu schätzen, da sie ihm eine Position auf Augenhöhe mit den USA zuspricht. Beide Seiten haben erkannt, dass ein vollständiges Entkoppeln ihrer Wirtschaften und politischen Beziehungen mehr Schaden als Nutzen verursachen würde. Trotz offener Konflikte in Bereichen wie Handelsstreitigkeiten oder Taiwan erkennen beide an, dass Koexistenz und wirtschaftliche Verzahnung notwendig sind, um Stabilität zu wahren.

Russlands Status als Juniorpartner und geopolitische Isolation

Wladimir Putin bleibt bei dieser neuen Architektur außen vor. Xi Jinping, der laut Berichten bereits seit Längerem vom Krieg in der Ukraine müde ist, umgibt sich offensichtlich mit Siegern und starken Partnern. Russlands Fähigkeit, Kiew in den vergangenen fünf Jahren zu unterjochen, ist begrenzt geblieben, was den Status Russlands als gleichberechtigten Partner untergräbt. Peking hält Moskau an der kurzen Leine und bezieht russisches Gas zu Spottpreisen. Die Zeiten, in denen die Sowjetunion respektive Russland auf Augenhöhe mit Washington die Weltgeschicke mitbestimmte, sind vorbei. Russland ist zum Juniorpartner oder Vasallen Pekings degradiert.

Trotz dieser Isolation sprach Donald Trump in Shenzhen erneut von Freundschaften. Er braucht Russland aktuell aus strategischen Gründen: Durch die Blockade der Straße von Hormuz infolge der Konflikte im Nahen Osten suspendierte Trump die von ihm selbst verhängten Sanktionen gegen Russland, um Diesel aus Moskau zu beziehen. Bei einem 42-minütigen Privattreffen mit Putin stand der Ukraine-Krieg im Fokus. Dennoch bleibt Putin die Einbindung in die zentrale G2 -Dynamik verwehrt. Ein Platz für europäische Vertreter am Konferenztisch fehlte ebenfalls, was das Ende einer Ära markiert, in der Europa bei der Neumessung der Weltpolitik stets präsent war. Die neue Ordnung wird nun primär zwischen den USA und China ausgehandelt, wobei Xi Jinping die Rolle des bestimmenden Gastgeber einer neuen Weltordnung in Shenzhen einnimmt.