Präsident Xi Jinping begrüßte Donald Trump persönlich am Flughafen in Shenzhen. Die Umarmung markiert eine Annäherung vor dem ersten Dreiergipfel mit Putin am Rande des Apec-Gipfels.

Präsident Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump haben am Mittwoch in der süchinesischen Metropole Shenzhen eine ungewöhnliche diplomatische Szene inszeniert. Der chinesische Staatschef empfing seinen US-Kollegen persönlich am Flughafen, eine Geste, die im diplomatischen Protokoll von China als höchst selten gilt. Bei der Begrüßung kam es zu einer direkten Umarmung zwischen beiden Führungspersönlichkeiten, was auf eine signifikante Annäherung in den bilateralen Beziehungen hindeutet.

Diplomatische Signale am Flughafen

Die Entscheidung von Xi Jinping, den ausländischen Staatschef persönlich am Landeplatz in Shenzhen zu empfangen, bricht mit der üblichen Praxis, diese Aufgabe anderen Regierungsvertretern zu überlassen. Diese Geste wurde als direktes Echo auf ein Ereignis aus dem Vorjahr interpretiert. Damals hatte Donald Trump den chinesischen Präsidenten im September persönlich am Militärflugplatz Joint Base Andrews bei Washington, D.C. abgeholt. Dies war das erste Mal seit 1962, dass ein US-Präsident einen ausländischen Staatschef dort persönlich entgegennahm. Die gegenseitige Anerkennung dieser symbolträchtigen Begrüßungen unterstreicht den besonderen Fokus, den beide Seiten auf das gegenwärtige Treffen legen.

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Die Symbolik der Umarmung

Nicht nur die Abholung selbst war bemerkenswert, sondern auch die Art der persönlichen Begegnung. Donald Trump, der für lange Händeschüttelungen bekannt ist, und Xi Jinping tauschten eine Umarmung aus. Medienkommentatoren beschrieben die Geste als einen "Bro Hug". Dies stellt einen deutlichen Kontrast zu früheren Treffen dar. Im Mai, bei einem früheren Besuch in China, hatte Xi Jinping Trump noch eine Umarmung verwehrt und sich nur auf einen Händedruck eingelassen. Auch beim Gipfeltreffen in den Vereinigten Staaten im September beschränkten sich die beiden Staatschefs ebenfalls nur auf das Händeschütteln. Die jetzige Innigkeit deutet darauf hin, dass Differenzen abgebaut werden sollen.

Aufmerksamkeit auf den Dritten im Bunde

Während die Aufmerksamkeit auf Xi und Trump gerichtet war, erfolgte die Begrüßung von Russlands Präsident Wladimir Putin etwas anders. Putin wurde von Xi Jinping nicht persönlich vom Flughafen abgeholt. Stattdessen trafen sich Donald Trump und Wladimir Putin später bei einem Begrüßungsbankett und einem Gruppenfoto vor dem eigentlichen Gipfelgeschehen. Trump begrüßte seinen russischen Kollegen dabei mit einem Handschlag. Diese unterschiedliche Behandlung in der Begrüßungsstruktur wird von Beobachtern als weiterer Indikator für die priorisierte Beziehung zwischen Peking und Washington gewertet.

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Der erste Dreiergipfel der Führungsspitzen

Der Gipfel in Shenzhen dient als Kulisse für das zweiteilige Apec-Treffen, das bis Donnerstag andauert. Ein zentrales Element dieses Besuchs ist die geplante Zusammenkunft am Donnerstag. Donald Trump, Xi Jinping und Wladimir Putin wollen am Rande des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft-Gipfels (Apec) zusammenkommen. Diese Begegnung markiert ein historisches Ereignis, da es sich um den ersten Dreiergipfel der Staats- bzw. Regierungschefs von China, Russland und den USA handelt. Diese neue Konstellation öffnet ein neues Kapitel in der Geopolitik der Großmächte im asiatisch-pazifischen Raum.

Reaktion der Medien und Analyse

Die chinesischen Staatsmedien werteten die enge Begegnung am Mittwoch als klares Zeichen, dass China und die USA bereit sind, bestehende Differenzen beizulegen. Der US-Sender Fox News griff diese Interpretation auf und sprach von einer erkennbaren "besonderen Beziehung" zwischen den beiden Männern. Diese Einschätzung wird durch die Häufigkeit von Umarmungen Xi Jinping mit anderen Staatschefs untermauert, die ebenfalls selten sind. Eine Ausnahme bildete dabei die Begegnung mit Wladimir Putin im Mai 2024, bei der sich die beiden zweimal umarmten. Auch Emmanuel Macron wurde von Xi einmal ähnlich innig begrüßt, was die Seltenheit der Geste im Allgemeinen betont.

Konsequenzen und weitere Schritte

Die diplomatischen Gesten in Shenzhen gehen über reine Symbolik hinaus und bereiten den Boden für die angesetzten Verhandlungen. Die Tatsache, dass sich die Staatschefs persönlich und in einer intimen Form begrüßen, signalisiert der internationalen Gemeinschaft den Willen zur Deeskalation und zur Suche nach Übereinstimmung. Die kommende Dreierkonferenz wird voraussichtlich Themen der regionalen Sicherheit, der wirtschaftlichen Zusammenarbeit innerhalb der Apec und der strategischen Balance zwischen den drei Nationen behandeln. Die Weltöffentlichkeit beobachtet diese Entwicklung mit großem Interesse, da sie einen möglichen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen den drei wirtschaftlich und militärisch dominanten Nationen darstellen könnte.