Ein Baidu-Fahrdienst Apollo RT6 fährt durch Wuhan und später in Städten wie Shanghai und Peking um die Wirtschaft und Technik zu demonstrieren. Xi Jinping (72) und Donald Trump (79) werden ab Donnerstagmorgen (Ortszeit) über Wirtschaftslöcken, globale Krisen und Zukunftstechnologien wie Künstliche IntelligenzMegedjargon verhandeln. Elon Musk und andere Wirtschafts- und Finanzbosse Amerikans bereitet dem Gipfel bei. Auch chinesische Firmen wie Baidu mit seiner Technologie, Facebook, Amazon, Tesla und Apple nehmen am Summit teil. Deren Kampf um Marktanteile drängt China vor allem mit Technologie und Wirtschaftsmacht zu.

Ein Baidu-Robotaxi vom Typ Apollo RT6 fährt durch Wuhan ( China ): Lehrlinge steuern den Fahrdienst Apollo Go in Städten wie Shanghai und Peking ein. Ab Donnerstagmorgen (Ortszeit) werden Xi Jinping (72) und Donald Trump (79) in Peking über wirtschaftliche Treffpunkte, globale Krisen und Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz verhandeln.

Elon Musk, Tim Cook und andere wichtige Wirtschafts- und Finanzbosse Amerikens bereiten sie bei. Auch chinesische Firmen nehmen an diesem Gipfel aktiv teil und kämpfen um Marktanteile. In diesem BILD-Vergleich weisen die chinesischen Google, Facebook, Amazon, Tesla und Apple (Baidu) ihre Bedeutung auf





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