China-Staatschef Xi Jinping empfing US-Präsident Donald Trump persönlich am Flughafen von Shenzhen. Ein historisches Treffen vor dem Apec-Gipfel deutet auf eine Annäherung hin.

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump bei seiner Ankunft am Mittwoch am Flughafen der südchinesischen Metropole Shenzhen persönlich empfangen. Diese ungewöhnliche diplomatische Geste fand im Vorfeld des zweitägigen Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) statt, an dem Donald Trump teilnehmen wird. Der Austausch markiert einen signifikanten Moment in den bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten.

Historische Geste am Flughafen von Shenzhen

Es ist unüblich, dass Xi Jinping ausländische Staatschefs persönlich am Flughafen begrüßt, da diese Aufgabe in der Regel anderen Regierungsvertretern zufällt. Bei Donald Trumps Besuch in China im selben Jahr war der chinesische Präsident noch nicht persönlich erschienen. Die aktuelle Einladung stellt eine klare Wendung gegenüber früheren Treffen dar, insbesondere im Hinblick auf die reziproke Geste von Donald Trump.

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Im September des Vorjahres besuchte Donald Trump die USA zu einem Treffen mit Xi Jinping. Bei dieser Gelegenheit fuhr Donald Trump selbst zum Militärflugplatz Joint Base Andrews nahe Washington, um Xi Jinping dort abzuholen. Diese Aktion war historisch einzigartig, da sie seit dem Jahr 1962 nicht mehr vorgekommen war. Xi Jinping erwiderte diese Geste nun mit einem persönlichen Empfang in Shenzhen, was die Symmetrie der diplomatischen Annäherung unterstreicht.

Einverständnis der Staatschefs über Umarmung

Noch auffälliger als die Begrüßung am Flughafen war die körperliche Interaktion zwischen beiden Männern. Xi Jinping und Donald Trump umarmten sich bei ihrer Begegnung, ein Signal für ein enger werdendes Verhältnis. Donald Trump ist bekannt für lange Händeschütteln, wie bei Begegnungen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Die Umarmung wird von Beobachtern als Zeichen einer besonderen Beziehung interpretiert.

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Im Gegensatz dazu blieben frühere Treffen im Mai und September noch bei längeren Händeschütteln oder distanzierteren Begrüßungen. Im Mai verwehrte Xi Jinping Donald Trump eine versprochene Umarmung. Die aktuelle innige Begegnung wird von chinesischen Medien als Versuch gewertet, Differenzen beizulegen. Auch US-Kommentatoren sprachen von einem brüderlichen In-den-Arm-nehmen, das auf eine Lockerung der Spannungen hindeutet.

Kontraste im diplomatischen Stil und Dreiergipfel

Umarmungen sind bei Xi Jinping mit anderen Staatschefs ebenfalls selten. Beim russischen Präsidenten Putin drückte er sich im Mai 2024 zweimal, bei Emmanuel Macron einmal ähnlich innig. Im Vergleich dazu holte Putin Xi Jinping am Dienstag nicht persönlich in Shenzhen ab. Diese Unterschiede unterstreichen die spezifische Natur der aktuellen diplomatischen Interaktion in der südchinesischen Stadt.

Am Donnerstag steht ein weiterer historischer Schritt auf dem Programm. Donald Trump, Xi Jinping und Putin wollen am Rande des Apec-Gipfels zusammentreffen. Diese geplante Zusammenkunft wird als der erste Dreiergipfel von China, Russland und den USA in der Geschichte gewertet. Das Treffen wird voraussichtlich weitere Einblicke in die geopolitischen Dynamiken zwischen den drei Mächten geben und die aktuelle diplomatische Annäherung festigen.