Chinas Staatschef Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump verabschieden eine Erklärung zur Verringerung nuklearer Risiken während des APEC-Gipfels.

Während des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft in Shenzhen haben die Staatsoberhäupter der drei größten Atommächte eine gemeinsame Erklärung verabschiedet. Das am Donnerstag veröffentlichte Dokument kündigt einen offiziellen Dialog über atomare Risiken an. Xi Jinping, Wladimir Putin und Donald Trump bekräftigten darin eindeutig, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden kann und nicht geführt werden darf.

Gemeinsame Erklärung zu nuklearer Stabilität

Die drei Staatschefs planen einen Trilog, der sich explizit auf die Verringerung nuklearer Risiken konzentrieren soll. Zudem verpflichten sie sich zur Nichtverbreitung von Atomwaffen und zur Wahrung der strategischen Stabilität sowie der internationalen Sicherheit. Xi Jinping forderte bei der Gelegenheit zu entschiedenen Bemühungen auf, um einen Atomkrieg zu verhindern. Er betonte, dass das oberste Ziel die Schaffung einer atomwaffenfreien Welt sei und Atomwaffen umfassend verboten und vollständig vernichtet werden müssten.

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Donald Trump ergänzte, dass die USA, Russland und China in einer einzigartigen Position seien. Diese Lage ermögliche es den Mächten, darüber zu sprechen, wie die globale Zahl der Atomwaffen reduziert werden kann. Gleichzeitig müsse das Risiko gesenkt werden, dass diese Waffen jemals eingesetzt werden. Der US-Präsident warnte jedoch, dass abgestimmte Reduzierungen der Atomwaffenarsenale unter den Mächten eine sehr schwierige Angelegenheit darstellten.

Wirtschaftliche Ziele und Kritik am IStGH

Neben der Sicherheitsagenda verständigten sich die drei Länder auf gemeinsame wirtschaftliche Ziele. China, Russland und die USA wollen das Angebot von Raffinerieprodukten zugunsten von Staaten weltweit erhöhen. Dabei betonten sie die große Bedeutung einer stabilen Energieversorgung für die globale Wirtschaft. Parallel dazu äußerten sich die Staatschefs zur Arbeit internationaler Gerichte. Sie erklärten, dass der Internationale Strafgerichtshof und ähnliche Einrichtungen ihre Befugnisse nicht missbrauchen dürften.

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Diese Position steht im Kontext des Haftbefehls des IStGH gegen Putin wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine. Der Ukraine-Krieg selbst wird in der gemeinsamen Erklärung jedoch nicht direkt thematisiert. Auch zu anderen internationalen Konflikten enthält das Dokument keine konkreten Vereinbarungen oder Statements. Dies unterstreicht den Fokus der Erklärung auf die drei spezifischen Themenbereiche Nuklearabrüstung, Energieversorgung und die Rolle internationaler Justizinstitutionen.

Putins Aussagen und diplomatischer Kontext

Wladimir Putin sprach während der Begleitumstände des Gipfels von gemeinsamen zivilisatorischen Werten, die er mit Trump teile. Gleichzeitig wiederholte er Kreml-Positionen und ging konkret auf den Konflikt in der Ukraine ein. Er behauptete, Russland habe den Ukraine-Krieg nicht begonnen und keine Kriege angestachelt. Stattdessen versuche man, einen bestehenden Krieg der Ukraine zu beenden. Tatsächlich begann der Angriffskrieg Russlands am 24. Februar 2022. Putin sprach zudem eine Drohung aus, dass die Reaktion auf Angriffe schmerzhafter sein würde als die Zerstörung der Krim-Brücke durch Kiew.

Das Dreiertreffen im Rahmen des APEC-Gipfels war das erste in dieser Konstellation. Bisher fanden zwischen den Atommächten nur bilaterale Gespräche statt. Der Gipfel in der Kylin Villa in Shenzhen dauerte rund 80 Minuten, bevor Trumps Fahrzeugkonvoi direkt zum Flughafen aufbrach. Putin betonte, dass es sinnlos sei, Fragen der europäischen Sicherheit ohne europäische Vertreter zu erörtern. Ein Termin für eine Fortsetzung des Dialogs wurde noch nicht festgelegt.