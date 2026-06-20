Im Test hat sich das Xiaomi 17T als ein starkes Oberklasse-Handy erwiesen. Preislich starten wir bei 750 Euro - dafür gibt es ein schönes OLED-Display, die gerne beworbene Kamera in Kooperation mit Leica sowie einen großen Akku. Leistungsseitig sind wir für den Alltag gut aufgestellt, auch wenn das 17T nicht an aktuelle Flaggschiffe heranreicht. Abstriche gibt es natürlich auch: Der Hersteller setzt im Basismodell recht viel Kunststoff ein, es fehlt Wireless Charging und das Handy nervt ein bisschen mit Drittanbieter-Apps und Werbeeinblendungen.

Xiaomi 17T im Test : Wie viel Plastik ist für 750 Euro gerechtfertigt? Ich war sehr skeptisch, aber dann hat mich ein Feature vollkommen überzeugt. Preislich starten wir bei 750 Euro - dafür gibt es ein schönes OLED-Display, die gerne beworbene Kamera in Kooperation mit Leica sowie einen großen Akku .

Leistungsseitig sind wir für den Alltag gut aufgestellt, auch wenn das 17T nicht an aktuelle Flaggschiffe heranreicht. Abstriche gibt es natürlich auch: Der Hersteller setzt im Basismodell recht viel Kunststoff ein, es fehlt Wireless Charging und das Handy nervt ein bisschen mit Drittanbieter-Apps und Werbeeinblendungen. Davon abgesehen ist das Gesamtpaket wirklich stark, gerade wenn ihr gerne mit dem Handy fotografiert. Im Video fasse ich euch meine Eindrücke zum neuen Oberklasse-Handy zusammen, alles Weitere findet ihr in meinem zweiten Teil.

Der Hersteller setzt im Basismodell recht viel Kunststoff ein, was für einige Nutzer ein Abstrich sein könnte. Es fehlt Wireless Charging, was für einige auch ein Problem darstellen könnte. Das Handy nervt ein bisschen mit Drittanbieter-Apps und Werbeeinblendungen, was für einige auch ein Problem darstellen könnte. Davon abgesehen ist das Gesamtpaket wirklich stark, gerade wenn ihr gerne mit dem Handy fotografiert.

Die Kamera in Kooperation mit Leica ist eine der besten Kamerafunktionen, die ich je gesehen habe. Sie ist einfach unglaublich gut und bietet eine Vielzahl an Funktionen, die es ermöglichen, perfekte Fotos zu machen. Die Bildqualität ist einfach atemberaubend und bietet eine Vielzahl an Funktionen, die es ermöglichen, perfekte Fotos zu machen. Die Kamerafunktionen sind einfach unglaublich gut und bieten eine Vielzahl an Funktionen, die es ermöglichen, perfekte Fotos zu machen.

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