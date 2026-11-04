Xiaomi 17T Pro im Test: 7.000-mAh-Akku und Leica-Kamera für unter 680 Euro

Das Xiaomi 17T Pro bietet Flaggschiff-Features wie 7.000 mAh Akku und Leica-Optik. Jetzt bei Amazon zum besten Preis von 679,90 Euro erhältlich.

Das Xiaomi 17T Pro etabliert sich mit seinem 7.000-mAh-Akku und der Leica-Kamera mit fünffachem optischen Zoom als starke Alternative zu teureren Flaggschiff-Geräten. Aktuell ist das 6,83 Zoll große Smartphone mit 12 GByte RAM und 512 GByte Speicher bei Amazon für 679,90 Euro erhältlich. Laut einer Analyse von Notebookcheck gab es dieses Modell zuvor noch nie so günstig bei Amazon.

Ausstattung und Display-Performance im Detail

Das Display des Xiaomi 17T Pro überzeugt mit einem 144-Hz-AMOLED-Touchscreen, der eine maximale HDR-Helligkeit von fast 3.300 cd/m² erreicht. Damit ist das Smartphone um 13 Prozent heller als das Samsung Galaxy S26+, ein Vergleichswert aus denselben Tests. Die Farbtreue und die hohe Helligkeit machen das Gerät zu einer attraktiven Option für Nutzer, die ihr Smartphone auch unter hellen Sonnenlichtbedingungen nutzen wollen. Die technische Umsetzung durch Xiaomi sorgt für eine deutlich verbesserte Sichtbarkeit im Vergleich zur Konkurrenz.

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Die Leistung wird vom Mediatek Dimensity 9500 Prozessor übernommen. Bei Tests zeigt sich jedoch, dass Thermal-Throttling auftritt, wenn das Gerät über längere Zeit unter Volllast betrieben wird. In solchen Situationen fällt die Performance hinter die des Samsung Galaxy S26+ zurück. Mobile-Gamer müssen also mit einer Drosselung und Erwärmung rechnen, wenn sie das Gerät dauerhaft unter höchster Belastung einsetzen. Für den alltäglichen Gebrauch und moderate Spiele bleibt die Leistung jedoch sehr robust.

Akkulaufzeit und Schnellladefunktionen

Ein besonders herausragendes Merkmal des Xiaomi 17T Pro ist die enorme Akkukapazität von 7.000 mAh. Im WLAN-Test von Notebookcheck hielt das Gerät fast 26 Stunden durch. Im direkten Vergleich erreicht das Samsung Galaxy S26+ mit seinem kleineren 4.900-mAh-Akku nur knapp 18 Stunden Laufzeit. Der Akku des Xiaomi 17T Pro hält somit rund acht Stunden länger als der des koreanischen Wettbewerbers. Auch das aktuelle iPhone 18 Pro liegt mit rund 20 Stunden im Mittelfeld und bietet vier Stunden kürzere Laufzeit als der Vorgänger iPhone 17 Pro.

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Das Aufladen des Xiaomi 17T Pro verläuft extrem schnell. Mit einem 100-Watt-Netzteil ist das Smartphone in nur 45 Minuten vollständig geladen. Dies geschieht über einen USB-PD-Standard und ist deutlich schneller als bei den Geräten von Apple und Samsung. Nutzer müssen jedoch beachten, dass Xiaomi kein passendes 100-Watt-Netzteil im Lieferumfang enthält. Das entsprechende Ladegerät muss separat erworben werden, um die volle Geschwindigkeit nutzen zu können.

Kamera-System und Software-Support

Die Kamera des Xiaomi 17T Pro wurde gemeinsam mit Leica entwickelt. Der neue Hauptsensor Light Fusion 950 mit einer Größe von 1/1,31 Zoll ermöglicht gute Aufnahmen bei verschiedenen Lichtverhältnissen. Ein weiteres Highlight ist das Leica-Teleobjektiv mit 5-fachem optischem Periskopzoom. Selbst eine 10-fache digitale Vergrößerung gelingt dem Gerät sehr gut. Schwächer fällt hingegen die Ultraweitwinkellinse aus, da Details am Rand leicht verwaschen dargestellt werden. Wer eine bessere Weitwinkel-Performance benötigt, sollte das Google Pixel 11 Pro XL in Betracht ziehen.

Beim Software-Support bleibt das Xiaomi 17T Pro hinter der Konkurrenz zurück. Xiaomi bietet fünf neue Android-Versionsupdates und sechs Jahre Sicherheitspatches an. Im Gegensatz dazu versorgen Apple und Samsung ihre Top-Modelle deutlich länger mit frischer Software. Auch der USB-Anschluss ist bei den Geräten von Samsung und Apple schneller ausgestattet. Für viele Nutzer ist dies ein wichtiger Faktor bei der Kaufentscheidung, da lange Softwareunterstützung die Lebensdauer des Geräts verlängert.

Preisentwicklung und Marktverfügbarkeit

Der aktuelle Preis von 679,90 Euro bei Amazon stellt einen sehr günstigen Stand dar. Ein Blick auf den PCGH-Preisvergleich zeigt jedoch, dass das Smartphone im August bereits für 625 Euro in einem anderen Online-Shop erhältlich war. Dies war der niedrigste Preis in einem anderen Händler. Anfang September war das Modell noch zu einem deutlich höheren Preis von 839 Euro bei Amazon verfügbar. Der Preisverlauf bestätigt, dass das aktuelle Angebot eine interessante Gelegenheit darstellt, auch wenn es nicht der absolut historische Tiefstpreis ist.

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Zusammenfassend bietet das Xiaomi 17T Pro ein überzeugendes Gesamtpaket für anspruchsvolle Android-Nutzer. Die Kombination aus hellem Display, leistungsstarkem Prozessor und großer Akkukapazität macht es zu einer starken Alternative. Wer mit der Ultraweitwinkelkamera und möglichen Thermal-Throttling-Problemen leben kann, erhält bei Amazon viel Ausstattung für nur 679,90 Euro. Rechtlich bindend sind immer die auf den Webseiten der Online-Shops angegebenen Preise, da sich diese jederzeit ändern können.