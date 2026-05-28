Xiaomi 17T und 17T Pro - neue Leica‑Kamera, riesige Akkus und TÜV‑geprüfte AMOLED‑Displays

Xiaomi präsentiert die 17T‑Serie mit zwei Größen, Leica‑Triple‑Kamera, bis zu 7000 mAh‑Silizium‑Kohlenstoff‑Akku, 8K‑Video, 144 Hz‑Display und sechs Jahren Sicherheitsupdates.

Xiaomi hat seine neueste Smartphone-Generation, die Xiaomi 17T Serie, offiziell vorgestellt. Die Reihe umfasst zwei Modelle - das Xiaomi 17T und das Xiaomi 17T Pro - die beide mit einer von Leica entwickelten Kameraausstattung, besonders großen Akkukapazitäten und AMOLED‑Displays ausgestattet sind, die nach TÜV‑Rheinland-Standards einen umfassenden Augenschutz bieten.

Ein zentrales Merkmal der Produktfamilie ist die Einführung zweier unterschiedlicher Größen, was es Nutzern ermöglicht, zwischen einem kompakteren 6,59‑Zoll‑Gerät und einem großzügig dimensionierten 6,83‑Zoll‑Modell zu wählen. Beide Smartphones setzen auf ein Triple‑Kamerasystem mit Leica‑Optik: Die Hauptkamera liefert 50 Megapixel, wobei das Pro‑Modell einen größeren 1/1,31‑Zoll‑Sensor nutzt, während das Basismodell mit einem 1/1,55‑Zoll‑Sensor ausgestattet ist. Ergänzt wird das Set um eine Leica‑Telekamera mit fünffachem optischem Zoom, ebenfalls mit 50 Megapixel, optischer Bildstabilisierung und Makrofähigkeit bis 30 cm.

Zusätzlich bietet Xiaomi einen KI‑gestützten, bis zu 120‑fachen digitalen Zoom an, der jedoch rein softwarebasiert arbeitet





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Xiaomi 17T Leica Kamera Akkutechnologie AMOLED Display Mediatek Dimensity

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