Xiaomi 18: Leaks deuten auf langlebige Akkus und leistungsstarkes Snapdragon-Flaggschiff hin

Neue Gerüchte zum Xiaomi 18 versprechen ein leistungsstarkes Flaggschiff mit moderner Hardware. Im Fokus stehen ein großer Silizium-Kohlenstoff-Akku, das neue Snapdragon 8 Elite Gen 6 und möglicherweise Kameras mit 200 Megapixeln. Alle Details zu den erwarteten Spezifikationen.

Xiaomi bereitet offenbar den Launch seiner neuen Top- Smartphone -Reihe vor. Informationen zufolge soll das Xiaomi 18 noch in diesem Jahr auf den Markt kommen, wobei in China bereits mit einem Start im September gerechnet wird.

Ein bekannter Brancheninsider hat nun erste technische Details durchsickern lassen, die auf ein besonders ausdauerndes Gerät hindeuten. Demnach wird erwartet, dass die Xiaomi-18-Serie zu den ersten Smartphones gehört, die mit Qualcomms neuem Top-Prozessor, dem Snapdragon 8 Elite Gen 6, ausgestattet sein werden. Das Basismodell soll ein etwa 6,4 Zoll großes Display erhalten, bei dem ein flaches Panel, schmale Bildschirmränder und eine 2K-Auflösung im Fokus stehen. Im Vergleich zum Vorgänger würde das Xiaomi 18 damit leicht an Größe zunehmen.

Ein zentraler Aspekt der vielen Leaks ist der Akku. Xiaomi soll auf moderne Silizium-Kohlenstoff-Akkus setzen, die eine Kapazität von mindestens 7.000 Milliamperestunden bieten sollen. Diese Zahl liegt deutlich über den Werten aktueller Flaggschiffe und verspricht dadurch lange Laufzeiten im täglichen Gebrauch. Für das Xiaomi 18 Pro werden zusätzliche Upgrades diskutiert, darunter ein neues Display, Verbesserungen im Kamerasystem und ebenfalls ein großer Akku.

Gerüchte sprechen von einer Dual-Kamera mit zwei 200-Megapixel-Sensoren. Beim Topmodell Xiaomi 18 Pro Max ist sogar von einem 6,9 Zoll großen 2K-OLED-Display sowie einem Akku mit bis zu 8.500 mAh die Rede. Bisher hat Xiaomi keine dieser Spezifikationen offiziell bestätigt. Ob und welche der technischen Merkmale letztlich in der finalen Version enthalten sein werden, bleibt abzuwarten und wird sich erst bei der offiziellen Vorstellung der Geräte zeigen





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