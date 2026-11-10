Xiaomi 18 Pro: Weltpremiere am 17. November 2026 in Paris

Xiaomi zeigt das Xiaomi 18 Pro und das 18 Pro Max am 17. November 2026 in Paris. Die internationalen Akkus sollen sich laut Gerüchten von den chinesischen Modellen unterscheiden.

Der chinesische Hersteller Xiaomi bringt seine Pro-Smartphones wieder außerhalb Chinas auf den Markt, und das Xiaomi 18 Pro gehört zu den ersten Modellen dieser Reihe. Jetzt steht auch der Termin für die internationale Vorstellung fest. Xiaomi kündigt das Xiaomi 18 Pro und das Xiaomi 18 Pro Max für den 17. November 2026 in Paris an.

Die Veranstaltung soll dort den weltweiten Einstand der beiden Top-Modelle markieren. Für Smartphone-Interessierte in Europa ist damit klar, wann die offizielle Vorstellung stattfindet, auch wenn der Hersteller bislang nur die Eckdaten zur Präsentation bekanntgegeben hat.

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Termin und Übertragung der Präsentation in Paris

Die Vorstellung des Xiaomi 18 Pro und des Xiaomi 18 Pro Max findet am 17. November 2026 in Paris statt. Nach Angaben des Herstellers Xiaomi beginnt die Präsentation um 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Wer nicht vor Ort sein kann, soll die Veranstaltung online verfolgen können. Xiaomi plant dafür eine Übertragung über YouTube und X. Damit erreicht der Konzern sowohl ein breites Videopublikum als auch Nutzer des Kurznachrichtendienstes X.

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Die Zeitangabe nach mitteleuropäischer Zeit erleichtert die Planung für Leser in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wer den Livestream verpassen möchte, kann sich an der Uhrzeit orientieren und die Übertragung über die genannten Kanäle abrufen.

Akkugröße als größter erwarteter Unterschied

Die Akkugröße gilt laut Gerüchten als wichtigster Unterschied zwischen den chinesischen und den internationalen Versionen. Das Xiaomi 18 Pro soll außerhalb Chinas mit einem Akku von 6000 Milliamperestunden ausgestattet sein. Beim Xiaomi 18 Pro Max werden 7050 Milliamperestunden genannt.

In China sind die Akkus der gleichen Modelle deutlich größer. Dort sollen 7000 und 8500 Milliamperestunden verbaut sein. Die Milliamperestunden geben an, wie viel Ladung ein Akku speichern kann, weshalb schon kleine Abweichungen im Alltag spürbar sein können.

Die chinesischen Modelle sind bereits bekannt, die äußere Gestaltung der Versionen für andere Länder dürfte sich dagegen kaum unterscheiden. Beide Geräte messen 6,4 beziehungsweise 6,8 Zoll und haben auf der Rückseite ein Zweitdisplay mit 2,7 beziehungsweise 2,9 Zoll. Die technischen Unterschiede liegen demnach eher im Inneren der Smartphones.

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Speicher, Varianten und offene Fragen zum Verkauf

Die chinesischen Modelle sind mit 12 oder 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie bis zu einem Terabyte Speicherplatz erhältlich. Welche dieser Varianten nach Europa kommen, hat Xiaomi bislang nicht bestätigt. Interessenten müssen daher abwarten, welche Ausstattung die internationalen Modelle tatsächlich bieten.

Spätestens bei der Präsentation am 17. November 2026 dürfte Xiaomi weitere Details nennen. Offen sind vor allem die Preise für das Xiaomi 18 Pro und das Xiaomi 18 Pro Max. Auch der genaue Verkaufsstart in den einzelnen Märkten ist derzeit nicht bekannt.