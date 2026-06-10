Xiaomi arbeitet angeblich am Redmi K100 mit 200-MP-Kamera und 8.000-mAh-Akku

Ein neuer Leak deutet auf ein kommendes High-End-Smartphone von Xiaomi hin: Das Redmi K100 könnte mit einem 200-Megapixel-Sensor, einem Snapdragon 8 Elite Gen 5 und einem 8.000-mAh-Akku ausgestattet sein. Die Gerüchte stammen von der zuverlässigen Quelle Digital Chat Station, das Gerät ist jedoch nicht offiziell bestätigt.

Xiaomi soll bereits an der nächsten Generation seiner Oberklasse- Smartphone s arbeiten, wie ein aktueller Leak vermuten lässt. Ein mögliches Modell trägt demnach den Namen Redmi K100 , obwohl der Hersteller dieses Gerät bisher nicht offiziell angekündigt hat.

Die veröffentlichten technischen Daten deuten jedoch darauf hin, dass Xiaomi seine erfolgreiche K-Serie erneut deutlich aufwerten möchte. Die Redmi-K-Reihe zählt seit Jahren zu den wichtigsten Smartphone-Linien des Unternehmens. Zuletzt brachte Xiaomi im Oktober 2025 das Redmi K90 und das Redmi K90 Pro Max auf den Markt. Das Pro-Modell wurde in Europa unter dem Namen Poco F8 Ultra verkauft, was zeigt, dass Xiaomi seine Produktstrategie regional anpasst.

Der neue Leak, der von der bekannten und in der Vergangenheit oft zuverlässigen Quelle Digital Chat Station stammt, liefert nun erstmals konkrete Spezifikationen für das potenzielle Redmi K100. Demnach könnte das Smartphone ein flaches Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 185 Hertz erhalten. Das wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Redmi K90, das lediglich 120 Hertz bietet.

Für die Leistung soll Qualcomms kommender Spitzenprozessor Snapdragon 8 Elite Gen 5 verantwortlich sein, der auch im erwarteten Xiaomi 17 zum Einsatz kommen soll. Besonders auffällig ist die angebliche Akkugröße: Das Gerät könnte mit 8.000 Milliamperestunden ausgestattet werden, was im Vergleich zu vielen aktuellen Flaggschiffen eine spürbare Steigerung darstellen würde. Zusätzlich soll kabelloses Laden mit bis zu 50 Watt möglich sein. Auch bei der Kamera plant Xiaomi offenbar einen Schritt nach vorn.

Genannt wird ein Sensor mit 200 Megapixeln, was eine weitere Erhöhung der Megapixel-Zahl bedeuten würde. Zusätzlich soll ein Tele-Makro-Modus integriert werden, wodurch sowohl weit entfernte Motive als auch detailreiche Nahaufnahmen aufgenommen werden könnten. Zur weiteren Ausstattung sollen eine Glasrückseite, ein Metallrahmen und ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor gehören. Einen konkreten Modellnamen nennt die Quelle zwar nicht, die beschriebenen Daten passen jedoch zu einem möglichen Redmi K100.

Da Xiaomi die Redmi-K100-Serie bisher nicht angekündigt hat, sollten die Informationen mit Vorsicht betrachtet werden. Allerdings lag Digital Chat Station in der Vergangenheit bei Vorabinformationen zu neuen Xiaomi-Geräten häufig richtig, was den Gerüchten zusätzliche Glaubwürdigkeit verleiht. Sollten sich die Spezifikationen bewahrheiten, könnte das Redmi K100 ein äußerst leistungsstarkes und vielseitiges Smartphone werden, das einmal mehr die Preis-Leistungs-Grenze in der Oberklasse verschiebt





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