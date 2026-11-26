Xiaomi treibt seinen für 2027 geplanten Markteintritt in Europa weiter voran und nennt Schweden, Deutschland, Spanien und Italien als Testländer. Die

Xiaomi treibt seinen für 2027 geplanten Markteintritt in Europa weiter voran und nennt Schweden, Deutschland, Spanien und Italien als Testländer. Die Erprobung und Abstimmung für den europäischen Markt sollen an insgesamt sieben Standorten, darunter Arjeplog in Schweden und der Nürburgring in Deutschland, erfolgen.

Unterdessen stieg der operative Verlust der Sparte für Fahrzeuge, KI und weitere neue Initiativen im dritten Quartal 2026 weiter. Wie ITHome berichtet, plant Xiaomi 2027 den Verkaufsstart von Elektrofahrzeugen in vier EU-Ländern. Konzernpräsident Lu Weibing verkündete bei der Quartalskonferenz am 24. November 2026, dass Xiaomi Fahrzeuge vorab in Schweden, Deutschland, Spanien und Italien erprobt werden.

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Als Startmarkt für 2027 ist bislang Deutschland konkret bestätigt, während Lu für Schweden, Spanien und Italien noch keine konkreten Verkaufstermine nannte. Festgelegt hat sich Xiaomi auf alle vier Länder als Testkulisse für seine Exportfahrzeuge. Das Erprobungsprogramm für den europäischen Markt umfasst dem Bericht von CarNewsChina zufolge sieben Standorte. Dort sollen beispielsweise Fahrzeugfunktionen und das Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit getestet werden.