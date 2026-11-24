Xiaomi verzeichnet Quartalsverlust durch sinkende Autoverkäufe und Smartphone-Umsatzeinbußen. PDD, Alibaba und Lenovo folgen mit gemischten Finanzberichten.

Der chinesische Technologiekonzern Xiaomi meldete für das dritte Quartal, das den Zeitraum von Juli bis September umfasst, einen erheblichen Einbruch bei den Gewinnzahlen. Die durch den Verkauf von Elektroautos und Smartphones geprägte Geschäftsentwicklung hatte die finanziellen Ergebnisse des Unternehmens negativ beeinflusst. Die Gewinne sanken auf ein Niveau, das deutlich unter den von Marktbeobachtern prognostizierten Werten lag und die strategischen Ziele des Herstellers in diesem Zeitraum verfehlte.

Xiaomi Bericht Q3 2024 Gewinneinbruch Details

Der bereinigte Nettogewinn von Xiaomi sackte im dritten Quartal um 57 Prozent auf einen Betrag von 4,9 Milliarden Yuan ab, was einem Wert von etwa 735,65 Millionen Dollar entspricht. Diese Zahl wurde von dem an der Börse in Hongkong notierten Unternehmen am Dienstag bekanntgegeben. Damit verfehlte der Konzern die Schätzungen der Analysten, die von einem Gewinn in Höhe von 5,2 Milliarden Yuan ausgegangen waren. Der Gesamtumsatz des Konzerns ging ebenfalls zurück und belief sich auf 107,2 Milliarden Yuan, was einem Rückgang von 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht.

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Die Abteilung für neue Geschäftsfelder, die elektrische Fahrzeuge mit alternativen Antrieben, Künstliche Intelligenz und weitere Initiativen umfasst, verzeichnete einen operativen Verlust von 3,4 Milliarden Yuan. Innerhalb dieses Sektors fiel der Umsatz mit Elektroautos besonders stark aus, da er aufgrund rückläufiger Fahrzeugauslieferungen um 19,9 Prozent auf 22,7 Milliarden Yuan sank. Analysten weisen darauf hin, dass der sich verschärfende Preiswettbewerb und ein schwächelnder Binnenmarkt für Automobile Risiken für das zukünftige Autogeschäft von Xiaomi darstellen.

PDD und Alibaba Quartalsergebnisse Technologie Sektor

Der chinesische Online-Händler und Mutterkonzern von Temu, PDD Holdings, schnitt im dritten Quartal dank effizienter Sparmaßnahmen besser ab als erwartet. Das bereinigte Nettoergebnis lag bei 31 Milliarden Yuan, was 4,65 Milliarden Dollar entspricht. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittliche Analystenprognose von 28 Milliarden Yuan. Der Umsatz stieg auf 108,3 Milliarden Yuan, verfehlte jedoch die Markterwartungen von 115,97 Milliarden Yuan, da die Ausgaben für Vertrieb und Marketing gesenkt wurden.

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Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba konnte seine Gewinne im abgelaufenen Quartal deutlich steigern, wobei florierende Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle spielten. Der Umsatz mit KI-Cloud- und Computing-Diensten wuchs um 53 Prozent. Ohne besondere und Bewertungseffekte kletterte der Nettogewinn um 92 Prozent auf 19,9 Milliarden Yuan, was rund 2,99 Milliarden Dollar entspricht. Die Investitionsausgaben stiegen um 60 Prozent auf 50,48 Milliarden Yuan, was Anleger zuvor besorgt stimmte, da hohe Ausgaben für KI-Infrastruktur und eine schwache Konsumnachfrage in China befürchtet wurden.

Lenovo Verluste Schwan Stabilo Novartis Prognosen

Der Computerhersteller Lenovo wies im September-Quartal einen Nettoverlust von 640 Millionen Dollar aus, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Gewinn verbucht worden war. Analysten hatten im Schnitt nur ein Minus von 38 Millionen Dollar erwartet. Ein großer Teil dieses Verlustes geht auf Bewertungseffekte bei Derivaten zurück, die im Vorquartal verbucht wurden. Erstmals seit 2017 fiel auch das operative Ergebnis negativ aus, obwohl der Umsatz auf 30,2 Milliarden Dollar stieg und die Erwartungen übertraf. Die Aktie verlor zeitweise mehr als 13 Prozent, da steigende Speicherpreise die Margen drückten und die weltweiten PC-Auslieferungen im Quartal um 21,2 Prozent einbrachen.

Der Schreibgeräte-Hersteller Schwan Stabilo hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Rückgänge in seiner Kernsparte durch Zuwächse in den Bereichen Kosmetik und Outdoor wettgemacht. Die Erlöse kletterten um 3,0 Prozent auf 780,4 Millionen Euro. Während der Absatz von Schreibgeräten unter Digitalisierungsdruck steht, wuchs der Kosmetik-Markt. Schwan Cosmetics steigerte seinen Umsatz um 7,7 Prozent auf 397,9 Millionen Euro. Der Schweizer Pharmakonzern Novartis formulierte seine mittelfristige Umsatzprognose vorsichtiger und rechnet bis 2031 mit einem jährlichen Wachstum von fünf Prozent, während er bis 2029 eine operative Marge von über 40 Prozent anstrebt.