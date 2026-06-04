Xiaomi macht den Datenaustausch mit iPhones einfacher

Xiaomi hat angekündigt, dass es den Datenaustausch zwischen seinen Smartphones und iPhones einfacher machen wird. Die Funktion namens Quick Share ermöglicht es den Nutzern, Dateien direkt von einem Xiaomi-Smartphone auf ein Apple-Gerät zu übertragen.

Xiaomi hat angekündigt, dass es den Datenaustausch zwischen seinen Smartphones und iPhones einfacher machen wird. Die Funktion namens Quick Share ermöglicht es den Nutzern, Dateien direkt von einem Xiaomi -Smartphone auf ein Apple-Gerät zu übertragen.

Diese Funktion wird in das Betriebssystem HyperOS 3 integriert, das von Xiaomi eigenständig weiterentwickelt wird. HyperOS 3 dient als Grundlage für das gesamte Xiaomi-Ökosystem, von Smartphones bis hin zu Autos. Xiaomi hat bestätigt, dass AirDrop-Transfers auf seinen eigenen Geräten unterstützt werden. In einem Video, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde, zeigt das Unternehmen die Funktion auf einem Xiaomi 17T Pro.

Dort wird demonstriert, wie Dateien über Quick Share zwischen einem Xiaomi-Smartphone und einem Apple-Gerät übertragen werden. Xiaomi plant, die Unterstützung schrittweise auf weitere Geräte mit HyperOS 3 auszuweiten. Für aktuelle Spitzenmodelle soll das Update bereits in den kommenden Tagen bereitstehen. Wer ein älteres Smartphone oder ein günstigeres Modell nutzt, wird die Funktion dagegen voraussichtlich nicht erhalten.

Xiaomi begründet dies damit, dass ältere Geräte technisch nicht dafür ausgelegt sind. Damit bleibt die neue AirDrop-Kompatibilität zunächst vor allem Besitzern neuerer Xiaomi-Geräte vorbehalten. Google arbeitet daran, die Zusammenarbeit zwischen Android und iOS auszubauen. Xiaomi schließt sich diesem Kurs an und integriert die neue Möglichkeit in HyperOS 3.

Das Unternehmen plant, die Funktion weiter zu verbessern und zu erweitern, um den Datenaustausch zwischen verschiedenen Betriebssystemen noch einfacher zu machen





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