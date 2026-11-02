Xiaomi präsentiert Vision Gran Turismo Hypercar in München

Xiaomi stellt sein Designkonzept für ein Hypercar vor und wird 36. Markenpartner im Vision Gran Turismo Projekt. Fanpreis: Racetrack Experience am Nürburgring.

Die Technologiefirma Xiaomi hat in München ihre Designvision für ein zukünftiges Hypercar der Zukunft einem fachkundigen Publikum vorgestellt. Im Mittelpunkt des Events stand das Konzeptfahrzeug Xiaomi Vision Gran Turismo, das die Grenzen des Automobildesigns neu definiert. Das Event richtete sich an Mitglieder der Xiaomi Community, Content Creator sowie Pressevertreter aus den Bereichen Gaming, Technologie, Automobil und Lifestyle. Neben der Präsentation des Fahrzeugs bot der Abend interaktive Racing-Erlebnisse und die Möglichkeit, das Designkonzept in der Videospielreihe Gran Turismo 7 zu erleben.

Xiaomi Vision Gran Turismo Designphilosophie

Das Fahrzeug Xiaomi Vision Gran Turismo wurde als Konzeptfahrzeug entwickelt, das die Ästhetik und Leistungsfähigkeit eines Hochleistungshypercars verkörpert. Jean-Arthur Madelaine, Head of Design am Xiaomi Europe R&D and Design Center, gab den geladenen Gästen tiefgreifende Einblicke in die dahinterstehende Designphilosophie. Er erläuterte, wie Xiaomi die etablierten Konventionen des Hypercar-Designs durchbricht und innovative Ansätze in die Fahrzeugentwicklung integriert. Der Fokus lag dabei auf einer visuell ansprechenden und aerodynamisch effizienten Formgebung, die sowohl in der Realität als auch in der virtuellen Welt überzeugen soll.

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Erster Technologiepartner im Vision Gran Turismo Projekt

Mit dieser Partnerschaft wird Xiaomi die 36. Marke, die sich dem Vision Gran Turismo Projekt anschließt. Das im Jahr 2013 gestartete Projekt lädt führende Marken dazu ein, exklusiv für die Gran Turismo-Reihe eigene Konzeptfahrzeuge zu entwerfen. In den vergangenen zehn Jahren haben sich renommierte Automobilhersteller versammelt und insgesamt 50 Vision Gran Turismo Modelle entwickelt. Xiaomi ist das erste Technologieunternehmen, das diesem Projekt beitritt, was die Schnittstelle zwischen Automobildesign, Engineering und virtueller Rennsportkultur neu definiert. Die Aufnahme in Gran Turismo 7 markiert den Übergang vom reinen Designentwurf zu einem interaktiven Fahrerlebnis für Gaming-Fans weltweit.

Weltmeisterschaft und Nürburgring Experience als Hauptpreis

Ein zentraler Höhepunkt des Abends in München war die Xiaomi VGT Hot Lap Challenge im Rahmen von Gran Turismo 7. Bei diesem Wettbewerb hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre fahrerischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Der Gewinner Moritz Löhner überzeugte auf der virtuellen Strecke Nürburgring - Sprint mit einer Bestzeit von 1:23.236. Als Hauptpreis sicherte sich Löhner eine exklusive Xiaomi Racetrack Experience am Nürburgring. Weitere Gewinnerinnen und Gewinner des Wettbewerbs erhielten attraktive Gran Turismo 7 Merchandising-Pakete, die das Thema des Abends进一步提升了互动性。

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Historie der Premiere und internationale Rezeption

Der Xiaomi Vision GT hatte seine Weltpremiere bereits auf dem Mobile World Congress (MWC) 2026 in Barcelona gefeiert. Dort wurde das Auto von Li Tianyuan, Chief Designer bei Xiaomi Auto, erstmals enthüllt. Das Fahrzeug stieß auf der ganzen Welt auf großes Interesse in der Automobilbranche und bei Fans. Anschließend war das physische Konzeptfahrzeug auf der Auto China 2026 in Peking zu sehen. Die Integration in das Videospiel Gran Turismo 7 setzt diesen Erfolg fort, indem sie eine globale Reichweite für das Designkonzept schafft. Der Event in München diente somit als wichtige Station, um die Vision mit der europäischen Community und den Medien zu teilen.

Networking und Ausblick auf zukünftige Projekte

Neben den technischen Präsentationen und dem racingfokussierten Wettbewerb bot der Abend Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Musik, Food und Drinks ermöglichten es den Teilnehmern, sich über die Zukunft der Technologie im Automobilsektor zu verständigen. Das Zusammenkommen von Xiaomi Community Mitgliedern, Content Creators und Pressevertretern aus verschiedenen Sektoren unterstreicht die strategische Bedeutung von Xiaomi in der Vernetzung von Digitalität und Mobilität. Die Reaktion auf das Xiaomi Vision Gran Turismo zeigt, dass die Marke im Stande ist, traditionelle Grenzen zwischen Hardware-Design und digitaler Unterhaltungswelt erfolgreich zu überbrücken. Dies legt den Grundstein für weitere Kooperationen in der sich entwickelnden Landschaft der virtuellen und physischen Fahrzeugentwicklung.