Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G zum Tiefstpreis: Preiskampf vor dem Prime Day 2026

Amazon, MediaMarkt und Galaxus bieten das Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G vor dem Prime Day 2026 zum gleichen Rekordtiefpreis an. Das Mittelklasse-Smartphone überzeugt mit 200-MP-Kamera, 120-Hz-Display und zwei Tagen Akkulaufzeit. Auch das Flaggschiff Xiaomi 17 ist stark reduziert.

Neben den beiden weltweit größten Smartphone -Herstellern Apple und Samsung hat sich der chinesische Hersteller Xiaomi in den Top 3 etabliert. Mit besonders gutem Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnt die Firma aus Peking immer mehr Kunden.

Abseits der High-End-Baureihe, die Xiaomi 17 heißt und getreu dem namensgebenden Vorbild iPhone 17, verschiedene Modelle umfasst, gibt es die Redmi-Note-Baureihe, die quasi die Mittelklasse darstellt. Noch vor dem Prime Day liefert sich Amazon einen Preiskampf mit MediaMarkt und Galaxus bei der zweithöchsten Ausbaustufe, dem Redmi Note 15 Pro 5G. Günstiger als aktuell konnte man das Android-Smartphone mit 200-MP-Kamera und 2-Tage-Akkulaufzeit noch nie bekommen, so der PCGH-Preisvergleich.

Das Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G besticht durch ein 120-Hertz-Display mit hoher Auflösung und schmalen Bildschirmrändern. Fachmedien loben im Test insbesondere die hohe Helligkeit, kräftige Farbdarstellung und das immersive Erlebnis beim Streaming, Gaming und Surfen. Bei der Kamera setzt Xiaomi ein deutliches Ausrufezeichen: Statt der 108-MP-Kamera des Redmi Note 15 kommt im Pro-Modell eine 200-MP-Kamera zum Einsatz. Die Hauptkamera liefert insgesamt gute Bildqualität, wobei feine Details manchmal etwas weich wirken und Farben gelegentlich übersättigt sein können.

Schwächen zeigen sich vor allem bei Ultraweitwinkel- und Panoramaaufnahmen, weshalb starke Vergrößerungen nicht empfehlenswert sind. Unter der Haube bietet das Redmi Note 15 Pro 5G gegenüber den günstigeren Redmi-Note-Modellen ein spürbares Leistungsplus. Im Alltag arbeitet das Smartphone flüssig und bewältigt anspruchsvolle Apps sowie viele Spiele problemlos. In puncto Performance sieht es vor Konkurrenzmodellen wie dem Samsung Galaxy A36 5G gut aus, gehört in seiner Preisklasse jedoch nicht zu den absoluten Spitzenreitern.

Noch schneller lädt das Poco F8 Pro, ein weiteres Xiaomi-Modell, das teilweise mit Oberklasse-Features aufwartet. Mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Gen 4) verfügt es über einen deutlich schnelleren Chip als das Redmi Note 15 Pro. Die absolute Leistungskrone erreicht es jedoch nicht, da dafür der aktuelle Snapdragon 8 Elite der fünften Generation nötig wäre, wie er im Xiaomi 17 verbaut ist.

Dafür überzeugt das Poco F8 Pro mit extrem schnellem Laden: Es unterstützt 120 Watt USB-PD-3.1 und benötigt kein spezielles TurboCharge-Netzteil. Die aktuelle High-End-Baureihe von Xiaomi ist das Xiaomi 17, das direkt auf das Xiaomi 15 folgt. Um mit dem iPhone naming-wise gleichzuziehen, ließ Xiaomi die 16er-Version aus. Beim Xiaomi 17 kommt ein neuer Bildsensor des deutschen Herstellers Leica zum Einsatz, der mit einem 1/1,3-Zoll-Format und einer Blende von f/1,67 besonders viel Licht für Nahaufnahmen einfangen soll.

Als Antrieb dient Qualcomms schnellster SoC, der Snapdragon Elite Gen 5. Allerdings gibt es Kühlungsprobleme, sodass das Smartphone gedrosselt wird. Trotzdem kostet es nur 849 Euro, was einem Preisvorteil von 250 Euro gegenüber der UVP entspricht -never before günstiger bei Amazon. In Europa wird ein 6330-mAh-Akku verbaut, der mehr als zwei Tage Laufzeit ermöglicht.

Zum Prime Day 2026 bieten Amazon, MediaMarkt und Galaxus das Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G zum gleichen Tiefstpreis an, wie der PCGH-Preisvergleich zeigt. Derzeit kann man das Android-Smartphone mit 200-MP-Kamera und zwei Tagen Akkulaufzeit noch nie günstiger erwerben. Die Version mit 256 GB Speicher kostet 469,90 Euro, die mit 512 GB 519,90 Euro als frühes Prime-Day-Angebot. Somit wird es dieses Smartphone auch an den Prime Deal Days nicht günstiger geben.

Für Verbraucher bedeutet dies eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone mit High-End-Features wie 120-Hertz-Display, 200-MP-Kamera und langer Akkulaufzeit zu einem Top-Preis zu ergattern. Der Preiskampf zwischen großen Online-Händlern sorgt für transparente und niedrige Preise. Wer darüber hinaus nach weiteren Sparangeboten sucht, sollte die aktuellen Preisvergleiche und Deal-Übersichten von Amazon, Alternate, Media Markt und Co. konsultieren.

Rechtlich bindend sind stets die auf den Webseiten der Shops genannten Preise; die im Artikel angegebenen Preise gelten nur zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit ändern





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