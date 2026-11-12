Xiaomi Smart Band 10 Pro zum besten Preis von 59,99 Euro bei Amazon

Das Xiaomi Smart Band 10 Pro gibt es aktuell bei Amazon und MediaMarkt für 59,99 Euro. Das ist der niedrigste Preis für den Fitnesstracker mit GPS und AMOLED-Display.

Das Xiaomi Smart Band 10 Pro ist aktuell für 59,99 Euro bei Amazon sowie bei MediaMarkt und Saturn erhältlich. Diese Preisstufe stellt den historischen Tiefpunkt für dieses spezifische Modell dar. Laut vorliegenden Daten gab es den Fitnesstracker noch nie günstiger. Der Kauf bei Amazon beinhaltet zudem einen versandkostenfreien Versand.

Geringer Preis für AMOLED-Display und GPS

Der Fitnesstracker überzeugt durch ein 1,74 Zoll großes AMOLED-Touchscreen-Display. Die Ausstattung umfasst über 150 verschiedene Sportmodi für diverse Trainingsarten. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit bis zu 21 Tagen angegeben. In unabhängigen Tests zeigte sich jedoch eine Laufzeit von bis zu 17,5 Tagen. Das Gerät unterstützt eine eigenständige Satellitenortung ohne Smartphone. Diese Funktion ermöglicht die Aufzeichnung von Laufrouten im Freien.

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Sensorik und Health-Monitoring Features

Zu den messenden Funktionen gehören die kontinuierliche Herzfrequenzmessung und die Blutsauerstoffsättigung. Eine detaillierte Schlafüberwachung ergänzt das Gesundheitsmanagement. Der Tragekomfort des Armbands wird von Nutzern und Testern als hoch bewertet. Das helle Display ermöglicht eine gute Ablesbarkeit unter verschiedenen Lichtverhältnissen. Die Bedienung erfolgt über einen Touchscreen mit direkter Interaktion.

Technische Limitationen im Test

Trotz der positiven Bewertung fehlen wichtige Funktionen wie ein EKG-Sensor. Auch ein barometrischer Höhenmesser ist in diesem Modell nicht verbaut. Die Messgenauigkeit bei intensiver sportlicher Belastung weist Abweichungen auf. Das Schlaftracking zeigt ebenfalls nicht durchweg prazise Ergebnisse. Es ist nicht möglich, Apps auf dem Gerät zu installieren. Nachrichten lassen sich nicht direkt am Handgelenk beantworten.

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Fehlende NFC-Funktion und Konkurrenzprodukte

Das im Angebot befindliche Xiaomi Smart Band 10 Pro besitzt keine NFC-Funktion. Kontaktloses Bezahlen ist daher mit dieser Variante nicht möglich. Eine NFC-Version des Geräts existiert, kostet jedoch rund 100 Euro. Die Google Fitbit Charge 6 bietet NFC und Google Wallet an. Sie verfügt zudem über EKG und Google Maps. Die Fitbit Charge 6 wird bei Amazon für 79 Euro verkauft. Der Tiefstpreis lag bei knapp 71 Euro für Prime-Mitglieder.

Preise und rechtliche Hinweise

Die genannten Preise sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels gültig. Rechtlich bindend sind die Preise auf den Webseiten der Online-Shops. Die Preise können sich jederzeit ändern. Das Xiaomi Smart Band 10 Pro richtet sich an preisbewusste Hobbysportler. Es eignet sich gut für Alltagsnutzer zur Fitnesskontrolle. Die Vorteile liegen im Preis-Leistungs-Verhältnis und der Displayqualität.