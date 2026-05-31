Xiaomi stellt neue 17T-Serie vor: Zwei Modelle mit Leica-Kameras und riesigen Akkus

Xiaomi bringt die 17T-Serie mit zwei Größen, Leica-Dreifachkamera, 5-fach optischem Zoom und großen Akkus (7000 mAh im Pro) auf den Markt.

Xiaomi hat die neue Smartphone-Serie Xiaomi 17T vorgestellt, die aus dem Xiaomi 17T und dem Xiaomi 17T Pro besteht. Beide Modelle sind mit Leica-Kameras, großen Akkus und AMOLED-Displays mit TÜV-zertifiziertem Augenschutz ausgestattet.

Neu ist, dass Xiaomi die Modelle erstmals in zwei unterschiedlichen Größen anbietet. Das Xiaomi 17T Pro verfügt über ein 6,83 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2772 × 1280 Pixeln, einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hertz und einer Spitzenhelligkeit von 3500 Nits. Das Standardmodell hingegen hat ein kompakteres 6,59-Zoll-Panel mit 2756 × 1268 Pixeln und maximal 120 Hertz. Beide Displays unterstützen HDR10+ und Dolby Vision und besitzen vier TÜV-Rheinland-Zertifikate für Augenschutz.

Xiaomi nennt das System Vision Care, das unter anderem Blaulicht, Flimmern und Bewegungsunschärfe reduzieren soll. Sowohl das Xiaomi 17T als auch das 17T Pro verfügen über eine Dreifach-Kamera mit Leica-Optik. Die Hauptkamera löst jeweils mit 50 Megapixeln auf, aber das Pro-Modell verwendet einen größeren 1/1,31-Zoll-Sensor, während das Standardmodell einen 1/1,55-Zoll-Sensor nutzt. Beide Geräte besitzen erstmals eine Leica-Telekamera mit fünffachem optischem Zoom.

Diese löst ebenfalls mit 50 Megapixeln auf, hat einen optischen Bildstabilisator und unterstützt Makroaufnahmen aus 30 Zentimetern Entfernung. Xiaomi bewirbt zudem einen AI-Zoom von bis zu 120-fach, der jedoch rein digital ist. Das Xiaomi 17T Pro unterstützt Videoaufnahmen in 8K bei 30 Bildern pro Sekunde und 4K mit bis zu 120 fps.

Darüber hinaus bietet Xiaomi erstmals in seiner eigenen Smartphone-Serie einen Kinomodus mit 4K-Video bei 60 fps und natürlichem Bokeh-Effekt. Beide Modelle unterstützen HDR10+ und Log-Aufnahmen. Neu ist die Funktion Leica Live Moment. Die Kamera zeichnet zusätzlich die Bewegung unmittelbar vor der Aufnahme auf, ähnlich wie Apples Live Photos.

Laut Xiaomi funktioniert die Funktion mit allen Brennweiten der Rückkamera und auch im Porträtmodus. Das Pro-Modell bietet zusätzlich Live Cinematography mit Ultra-HD-Aufnahme und stufenlosen Zoomeffekten. Xiaomi hebt besonders die Akkus hervor. Das Xiaomi 17T Pro hat einen 7000-mAh-Akku auf Basis von Silizium-Kohlenstoff-Technologie.

Laut Hersteller ist dies der größte Akku in einem international verfügbaren Xiaomi-Smartphone. Geladen wird mit bis zu 100 Watt kabelgebunden oder 50 Watt kabellos. Das kompaktere Xiaomi 17T integriert einen 6500-mAh-Akku und unterstützt kabelgebundenes Laden mit bis zu 67 Watt. Laut Xiaomi unterstützen beide Geräte auch PPS-kompatible Netzteile von Drittanbietern.

Die Geräte unterscheiden sich auch deutlich in den Abmessungen: Das 17T Pro misst 162,2 × 77,5 × 8,25 Millimeter und wiegt 219 Gramm. Das 17T ist mit 157,6 × 75,2 × 8,17 Millimeter und 200 Gramm deutlich kompakter. Das Xiaomi 17T Pro wird vom neuen MediaTek Dimensity 9500 angetrieben, der in einem 3-nm-Prozess gefertigt wird, während das Xiaomi 17T den Dimensity 8500-Ultra mit 4-nm-Fertigung nutzt. Beide Smartphones haben LPDDR5X-RAM und UFS-4.1-Speicher.

Für andere Top-Modelle bietet der Hersteller bereits zusätzliche Funktionen an. Darüber hinaus integrieren beide Geräte KI-Funktionen unter dem Namen HyperAI sowie Google Gemini und Circle to Search. Das Xiaomi 17T Pro ist in Deep Blue, Deep Violet und Schwarz erhältlich. Das Xiaomi 17T wird in Violett, Opalweiß, Blau und Schwarz angeboten.

Die Preise für das Xiaomi 17T Pro liegen zwischen 899,90 und 1099,90 Euro, während das 17T für 749,90 oder 799,90 Euro erhältlich ist





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