Xiaomi TV F: Ein günstiger Smart-TV für alle

Der Xiaomi TV F ist ein preiswertes Smart-TV-Modell, das sich an alle richtet, die ein günstiges Gerät suchen. Mit Preisen ab 139 Euro bietet er eine Vielzahl an Funktionen, darunter Streaming-Apps, eine übersichtliche Bedienung und Sprachsteuerung mit Alexa.

Der Xiaomi TV F ist ein günstiger Smart-TV, der sich an alle richtet, die ein möglichst preiswertes Gerät suchen. Mit Preisen ab 139 Euro bietet er eine Vielzahl an Funktionen, darunter Streaming-Apps wie Netflix und YouTube, eine übersichtliche Bedienung und Sprachsteuerung mit Alexa .

Das 32-Zoll-Modell bietet nur HD-Ready-Auflösung, während die Varianten ab 43 Zoll mit 4K UHD kommen. Die Bildqualität ist für Serien, Nachrichten und Alltagsstreaming ausreichend, aber für Filme und Serien mit starken Kontrasten oder hohen Spitzenhelligkeiten ist ein höherpreisiger Fernseher erforderlich. Der Ton bleibt zweckmäßig und unterstützt Standards wie Dolby Audio und DTS. Die Ausstattung ist jedoch positiv, mit Triple-Tuner, AirPlay-Unterstützung, WLAN, Bluetooth und mehreren HDMI-Anschlüssen.

Der Xiaomi TV F ist kein Fernseher für höchste Ansprüche, sondern ein bewusst einfach gehaltener Smart-TV mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis. Neben dem Xiaomi TV F ist auch die Pro-Variante bei Amazon gefragt, die sich durch QLED-Technik und eine bessere Bildqualität auszeichnet. Der 75-Zöller ist aktuell nur 549 Euro und ist damit nur 10 Euro teurer als die 65-Zoll-Variante.

Der Xiaomi TV F Pro bietet jedoch auch bei HDR-Unterstützung und Bildverarbeitung Vorteile gegenüber dem normalen Xiaomi TV F. Die grundlegenden Funktionen sind jedoch bei beiden Serien nahezu identisch





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