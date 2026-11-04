Xiaomi und Redmi prüfen breites iPhone-ähnliches Smartphone ohne Klappmechanik

Xiaomi-Tochter Redmi plant ein breites Smartphone ohne Klappfunktion für 2027. Das neue Modell von Redmi soll mehr Platz für Multitasking bieten, ähnlich wie Apples iPhone Duo Konzept, aber mit einfacherer Technik.

Die Smartphone-Produktreihe von Apple erhält mit dem iPhone Duo eine neue Dimension, die auf einem deutlich breiteren Display basiert. Dieses neue Gerätekonzept von Apple ermöglicht Nutzern mehr Platz zum Lesen von Internetseiten, bietet verbesserte Darstellungsmöglichkeiten für Videos und unterstützt das parallele Nutzen von zwei Apps nebeneinander. Das von Apple vorgestellte Gerät lässt sich bei Bedarf wie ein Buch aufklappen und bietet innen mehr Bildschirmfläche, wodurch die Produktivität und der Medienkonsum gesteigert werden sollen.

Xiaomi und Redmi planen alternatives Breitformat-Konzept

Xiaomi könnte das neu aufgekommen Interesse am breiteren Format nun aufgreifen, allerdings ohne die komplexe Klappfunktion, die Apple einsetzt. Ein möglicher Start für ein solches Gerät von der Xiaomi-Tochter Redmi ist für das Jahr 2027 geplant, wie ein Blogger in Berichten andeutet. Das geplante Modell soll einen breiten, nicht faltbaren Bildschirm haben, was technologische Vereinfachungen mit sich bringt. Dadurch wären weder ein mechanisches Scharnier noch ein biegsames Display nötig, was die Herstellung potenziell kostengünstiger gestalten könnte. Die typische Knickstelle in der Bildschirmmitte, die oft bei faltbaren Geräten zu sehen ist, entfiele bei dieser Bauweise komplett.

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Redmi zielt auf preisbewusste Käufer und technische Einfachheit

Redmi richtet sich bislang vor allem an Käufer, die ein günstiges Smartphone suchen. Durch den Verzicht auf die teure Klappmechanik soll ein wettbewerbsfähiger Preis erreicht werden. Der Blogger gibt an, dass Xiaomi das Vorhaben aktuell noch prüft und noch keine festen Pläne bestehen. Daher dürften konkrete Details zu technischen Spezifikationen, Abmessungen und Gewicht noch auf sich warten lassen. Auch Informationen zur Kamera-Ausstattung, der Akkukapazität und dem genauen Preis sind bisher nicht bekannt. Wie das mögliche neue Smartphone heißen soll, verraten die bekannten Berichte ebenfalls nicht.

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Bedienkomfort und Nutzererfahrung stehen zur Diskussion

Die breite Form könnte allerdings die Bedienung mit einer Hand erschweren. Wie handlich ein solches Gerät tatsächlich wäre, lässt sich aktuell nicht beurteilen. Die ergonomischen Herausforderungen eines solchen Breitbild-Smartphones sind noch unklar. Nutzer, die traditionell mit einhändiger Bedienung vertraut sind, könnten anfangs Schwierigkeiten haben. Die Balance zwischen zusätzlicher Bildschirmfläche und praktischer Handhabung bleibt eine zentrale Frage für die Entwickler bei Xiaomi und Redmi.

Konkurrenz unter Herstellern bei breiten Display-Konzepten

Sollten sich die Hinweise auf ein Redmi-Modell tatsächlich bestätigen, wäre Xiaomi mit der Idee nicht allein. Auch Oppo und Honor sollen Gerüchten zufolge an breiten Smartphones ohne Klappfunktion arbeiten. Der Markt für innovative Display-Formate entwickelt sich also dynamisch weiter. Die Konkurrenz zwischen diesen großen asiatischen Technologieunternehmen treibt die Entwicklung neuer Formate voran. Apple positioniert sich mit dem iPhone Duo als Pionier im faltbaren Breitmarkt, während Xiaomi und seine Tochter Redmi sowie andere Anbieter wie Oppo und Honor alternative Wege ohne Faltmechanik gehen könnten. Die Zukunft wird zeigen, welche Konzepte sich bei den Verbrauchern durchsetzen.