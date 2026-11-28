Heute lädt Katja Burkard erstmals zu einer festlichen Sonderausgabe von „Punkt 12” ein – mit tollen Gästen, leckeren Rezepten und ganz besonderen Momenten!

Plätzchen statt Alltag, Weihnachtshits statt Mittagsroutine und eine Achterbahnfahrt für den guten Zweck: Katja Burkard lädt erstmals zu einer festlichen Sonderausgabe von „ Punkt 12” ein – mit tollen Gästen, leckeren Rezepten und ganz besonderen Momenten.

Sehen könnt ihr das Xmas-Special bei RTL oder direkt ab 12 Uhr hier im Stream! Heute, am 28. November, verwandelt sich das RTL-Mittagsmagazin „Punkt 12” um 12 Uhr in ein vorweihnachtliches Erlebnis voller Überraschungen, Inspirationen und großer Gefühle. Auch die „Punkt 12”-Moderatorinnen und -Moderatoren Angela Finger-Erben, Bernd Fuchs und Daniel Fischer sind mit von der Partie und sorgen für zusätzliche Festtagsstimmung.

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Im festlich geschmückten Studio dreht sich alles um die schönste Zeit des Jahres: von köstlichen Rezepten für die Festtafel über kreative Geschenkideen bis zu kleinen Geheimnissen für ein gelungenes Fest. Auch Starkoch Johann Lafer ist zu Gast und blickt auf ein für ihn besonderes Jahr zurück. Für musikalische Gänsehautmomente sorgt Alexander Klaws, der mit beliebten Weihnachtsklassikern die passende Stimmung zaubert.