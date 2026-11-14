Xochitl Gomez: Warum America Chavez seit vier Jahren im MCU pausiert

Schauspielerin Xochitl Gomez offenbart, warum ihre Rolle als America Chavez nach 2022 im Marvel Cinematic Universe schweigt und welche Probleme mit Zeitplänen existieren.

Die Schauspielerin Xochitl Gomez berichtet offen über die Schwierigkeiten, die mit ihrer Bekanntheit durch das Marvel Cinematic Universe einhergehen. Seit ihrem Auftritt im Jahr 2022 als America Chavez in dem Film Doctor Strange im Multiversum der Wahnsinn wurde sie nicht mehr in einer größeren Marvel-Produktion gesehen. In einem aktuellen Interview erklärt sie, warum die Popularität der Rolle für sie zur beruflichen Blockade wurde, anstatt als Sprungbrett zu dienen.

Herausforderungen nach dem Marvel-Durchbruch

Das Marvel Cinematic Universe hat in den letzten achtzehn Jahren unzähligen Darstellern geholfen, innerhalb kürzester Zeit einem Millionenpublikum bekannt zu werden. Neben der Aussicht auf eine verlässliche finanzielle Absicherung durch langjährige Verträge ist dies oft der Hauptgrund, warum ambitionierte Schauspielerinnen und Schauspieler in die Marvel-Welt streben. Allerdings offenbart Xochitl Gomez nun eine negative Seite dieser Popularität, die viele vielleicht nicht erwarten. Sie vergleicht die Situation mit einem Geschenk und einem Fluch zugleich. Nach dem Auftritt in Doctor Strange sei es für sie plötzlich schwierig geworden, neue Rollenangebote zu erhalten. castingdirector hätten ihr mitgeteilt, sie sei zu teuer geworden. Zudem werde ihr Zeitplan als zu unübersichtlich wahrgenommen, da sie möglicherweise in anderen Projekten gebunden sei. Diese Hindernisse haben dazu geführt, dass sie in den vergangenen vier Jahren kaum die Chance hatte, Projekte außerhalb der Marvel-Produktionen zu verfolgen.

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Stellungnahmen zur Karriereplanung

In einem Interview mit dem Magazin Bustle äußerte sich Gomez deutlich zu ihren Frustrationen. Sie schilderte, dass sie dringend den Wunsch habe, an großartigen Independent-Filmen mitzuwirken. Dennoch habe sie den Eindruck, dass die Industrie sie nicht ausreichend unterstütze. Ihre Worte spiegelten die Enttäuschung einer Künstlerin wider, die mehr als nur eine Rolle in einem Blockbuster-Film leisten möchte. Sie betonte, dass sie eine Chance benötige, um ihre Bandbreite außerhalb des Superhelden-Genres zu zeigen. Trotz dieser Hürden blieb sie optimistisch, dass sich die Situation ändern könnte. Dennoch blieb der Durchbruch in das nicht-Marvel-Kino bis dato aus. Die Branche scheint oft zögerlich zu sein, Talente zu fördern, die bereits als teuer oder zeitintensiv wahrgenommen werden. Gomez' Erfahrungen spiegeln wider, wie schnell Bekanntheit in Nachteil verwandeln kann, wenn keine klaren Perspektiven geboten werden.

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Vermutete Zukunft in der Multiversums-Saga

Lange Zeit kursierten Gerüchte über eine mögliche Serie namens Strange Academy, die die Handlung an der Kamar-Taj hätte fortsetzen können. Dort hatte America Chavez am Ende von Doctor Strange im Multiversum der Wahnsinn eine Ausbildung begonnen, wo sie gemeinsam mit anderen Zauberern trainierte. Bislang ist aus diesen Plänen jedoch nichts geworden. Auch eine direkte Beteiligung von Chavez an zukünftigen Multiversum-Filmen wurde nicht offiziell bestätigt. Obwohl ihre Kräfte gut in die Pläne der aktuellen Multiversums-Saga des Marvel Cinematic Universe passen könnten, ist unklar, ob sie wirklich zum Einsatz kommen werden. Marvel-Mitarbeiter mussten in der Vergangenheit bereits in Spekulationen eingreifen, wie etwa bei Plänen, einen ursprünglichen Avenger in einem Spektakel töten zu lassen. Die Ungewissheit über die Zukunft der Figur bleibt hoch.

Ausblick und kommende Projekte

Auf die Frage, ob ein Auftritt in der kommenden Marvel-Produktion Doomsday im nächsten Monat möglich ist, zeigte sich Xochitl Gomez zurückhaltend. Sie wies darauf hin, dass die Produktionsfirma die Bildrechte an ihrer Figur besitze, was einen Auftritt theoretisch ermögliche. Mehr Klarheit wird sich jedoch voraussichtlich nicht vor dem 16. Dezember 2026 ergeben. An diesem Datum ist der Start des nächsten Avengers-Films in den deutschen Kinos geplant. Bis dahin bleibt die Zukunft von America Chavez in der Filmreihe offen. Fans hoffen weiterhin auf eine Rückkehr der Charakterin, doch Xochitl Gomez muss weiterhin nach Wegen suchen, um ihre Karriere auch außerhalb der Marvel-Welt voranzutreiben.