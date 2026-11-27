XPeng bringt den neuen vollelektrischen P7 zuerst außerhalb Chinas nach Europa. Technische Daten, Ausstattung und Preise folgen Anfang 2027.

vorgestellt und Europa als ersten Markt außerhalb des Heimatmarktes Chinas für die Sportlimousine angekündigt. Die Bekanntgabe bei einer Messe übernahm der humanoide Roboter „Iron“. Damit verweist das Unternehmen auf die gemeinsame künstliche Intelligenz , die sowohl den E-Autos als auch den Robotern zugrunde liegt und den Kern seiner Vision der physischen KI bildet.

Technologisch basiert der neue P7 auf der eigens entwickelten Turing-KI-Rechenplattform von XPeng. Das Modell gehört zu den ersten Fahrzeugen, in denen das KI-System VLA 2.0 frühzeitig unter realen Bedingungen erprobt wird. Die zweite Generation des Vision-Language-Action-Modells verbindet den Angaben nach Wahrnehmung, Sprachverständnis und Handeln und soll die Entwicklung intelligenter Fahrtechnologien der nächsten Generation vorantreiben. Optisch setzt XPeng auf ein markantes, futuristisches Design.

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Die Formensprache weist zudem Gemeinsamkeiten mit dem fliegenden Fahrzeug Aridge Land Aircraft Carrier auf. Für das Fahrerlebnis wurde der P7 laut den Entwicklern auf präzises Ansprechverhalten, hohe Agilität und sportliche Fahrleistungen ausgelegt. Die europäische Version erhält nach Angaben des Herstellers technische Daten und Ausstattungsmerkmale, die gezielt auf die Anforderungen der europäischen Märkte abgestimmt werden. Damit unterscheidet sie sich von der aktuell in China erhältlichen Modellvariante, die bereits 2025 erstmals in Europa gezeigt wurde.