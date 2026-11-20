Der Xpeng G9L bietet Premium-Features wie 800-Volt-Laden und KI-Sitze für unter 90.000 Euro. Ein direkter Angriff auf deutsche Konkurrenten wie Mercedes und BMW.

Der chinesische Automobilhersteller Xpeng greift mit dem neuen G9L direkt die etablierten deutschen Premiumhersteller wie BMW und Mercedes an. Dieses neue Elektro-SUV positioniert sich als ernsthafter Konkurrent, indem es exklusive Luxusausstattungen und fortschrittliche Technologien zu einem Preis anbietet, der weit unter den Preisen seiner europäischen Gegenüber liegt. Mit einem Endpreis von maximal rund 88.000 Euro stellt das Fahrzeug eine signifikante marktverändernde Option für Verbraucher dar, die High-End-Features suchen, ohne ein überhöhtes Budget aufwenden zu müssen.

Luxus-Innenraum und fortschrittliche Sitze

Der Xpeng G9L besticht durch ein dezentes Außendesign, das eine Länge von 5,12 Metern mit klaren Linien und durchgehenden Scheinwerfern kombiniert. Für eine grüne Metallic-Lackierung namens "Waving Green" wird ein Aufpreis von 1200 Euro verlangt, was zu den wenigen kostenpflichtigen Extras zählt. Im Inneren erwartet die Insassen ein wahres Luxusprogramm, das mit Nappaleder an den Sitzen und Armaturen beginnt. Die sechs Sitze im getesteten Modell sind belüftet, beheizt und mit einer Massagefunktion ausgestattet.

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Besonders hervorstechend ist die KI-gestützte Fahrersitztechnologie. Dieser passt sich dank künstlicher Intelligenz automatisch an die Körperhaltung an und bietet in Kurven mehr Halt. Auf der Beifahrerseite sorgt die Zero-Gravity-Funktion für ständige Anpassung der Sitzposition an die Körperhaltung, um maximalen Komfort zu gewährleisten. Trotz dieses Komforts wird bei der Fahrdynamik deutlich, dass sich das hohe Gewicht von 2,8 Tonnen beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten bemerkbar macht. Das Bremsgefühl könnte hier präziser ausfallen.

800-Volt-Architektur und Ladeperformance

Ein entscheidender technischer Vorteil des Xpeng G9L ist seine Ladegeschwindigkeit. Laut Herstellerangaben kann der Akku in nur zwölf Minuten von zehn auf 80 Prozent geladen werden. Diese Leistung wird durch die 800-Volt-Architektur und eine maximale Ladeleistung von 540 kW ermöglicht. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die eingesetzte Ladesäule diese hohen Leistungswerte auch tatsächlich unterstützt.

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Die 110-kWh-Batterie ermöglicht dem Siebensitzer mit Heckantrieb und 367 PS eine Reichweite von 591 Kilometern gemäß WLTP-Standard. Kunden, die mehr Power benötigen, können zur 585 PS starken Allradversion greifen. Das Luftfahrwerk bewältigt Unebenheiten der Fahrbahn problemlos, während die Lenkung sich leichtgängig anfühlt. Dynamisches Fahren ist möglich, doch das Fahrgefühl wird von der Masse des Fahrzeugs bestimmt.

Kino-Funktion und Passagierkomfort

In der zweiten Reihe setzt der G9L neue Maßstäbe im Bereich des Unterhaltungskomforts. Ein 21,4 Zoll großer Bildschirm fährt aus dem Dachhimmel aus und streamt Inhalte von allen gängigen Anbietern. Ergänzt wird das Kino-Erlebnis durch einen 12,5-Liter-Kühlschrank, der über zusätzliche Gefrier- und Heizfunktionen verfügt. Diese Ausstattung zielt darauf ab, die Fahrgäste in einen Zustand höchster Entspannung zu versetzen, der weit über Standard-Elektrofahrzeuge hinausgeht.

Dieser Fokus auf Passagierkomfort wird durch das Air-Suspension-System unterstützt, das Unebenheiten effektiv ausgleicht. Während der Fahrer möglicherweise das fehlende Brepsgefühl bei hohem Tempo vermisst, profitieren die Insassen in den hinteren Reihen von einer ruhigen und komfortablen Fahrt. Die Kombination aus Technologie und physischem Komfort definiert das Fahrerlebnis im G9L neu.

Preisgestaltung und direkter Marktvergleich

Der Basispreis des Xpeng G9L liegt bei 74.600 Euro. Das vollständig ausgestattete Topmodell mit sechs Sitzen und Allradantrieb kostet ab 85.600 Euro. Eine Anhängerkupplung und die erwähnte grüne Lackierung sind zusätzliche kostenpflichtige Optionen. Mit maximal rund 88.000 Euro auf der Rechnung schlägt das Fahrzeug sogar den direkten Konkurrenten Kia EV9, der knapp 89.000 Euro kostet.

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Im Vergleich zu deutschen Premium-SUVs zeigt der G9L deutliche Preisvorteile. Das Mercedes EQS-SUV bietet zwar eine höhere Reichweite, lädt jedoch langsamer und kostet ab rund 107.000 Euro erheblich mehr. Ein vollelektrischer Audi in dieser Größenklasse fehlt aktuell am Markt, und eine Elektroversion des BMW X7 wird frühestens für 2027 erwartet. Der Xpeng G9L nutzt diese Marktlücke aus und positioniert sich als kosteneffiziente Alternative mit sofortiger Verfügbarkeit.