Xpeng plant den Einsatz humanoider Roboter namens IRON in Showrooms ab 2027. Das chinesische E-Auto-Unternehmen stellt die Technik auf dem AI Day vor und kündigt neue Fahrassistenzsysteme an.

Der chinesische Automobilhersteller Xpeng kündigt eine fundamentale Veränderung im Kundenerlebnis an, indem er humanoide Roboter in seine Verkaufsräume integrieren möchte. Auf der Veranstaltung AI Day 2026 präsentierte das Unternehmen den Roboter IRON, der ab dem ersten Quartal 2027 in den Autohäusern von Xpeng als Verkaufsassistent tätig sein soll. Die offizielle Markteinführung ist für das zweite Quartal desselben Jahres geplant.

Technische Daten des IRON-Roboters

Der künstliche Mitarbeiter, der auf zwei Beinen läuft, verfügt über Arme und Hände, um Menschen bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen. IRON besitzt 76 Bewegungsfreiheiten und ist mit mehr als 1500 Berührungssensoren ausgestattet. Diese hohe Sensorikdichte ermöglicht dem Roboter eine detaillierte Interaktion mit seiner Umgebung und den Kunden. Drei spezielle KI-Chips helfen ihm dabei, seine Umgebung zu verstehen und seine Bewegungen präzise zu steuern. Der Roboter soll Kunden begrüßen, Fragen beantworten und am Verkauf von Autos mitwirken.

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Xpeng hat detaillierte Pläne für den Einsatz der humanoiden Roboter entwickelt, jedoch bleiben einige Aspekte der autonomen Fähigkeiten vorerst offen. Welche Aufgaben der Roboter IRON dabei tatsächlich selbstständig übernehmen kann, teilt das Unternehmen noch nicht vollständig mit. Die Integration in das bestehende Verkaufsteam soll den Kundenservice revolutionieren und neue Maßstäbe in der persönlichen Beratung setzen.

Erweiterung der KI in Elektrofahrzeugen

Neben den humanoiden Robotern arbeitet Xpeng intensiv an der Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz in seinen eigenen Elektrofahrzeugen. Eine neue Technik soll das Bremsverhalten automatisch an die jeweilige Verkehrssituation anpassen. Dieses adaptive System zielt darauf ab, die Effizienz der Fahrzeuge zu steigern und den Energieverbrauch zu optimieren. Laut Angaben von Xpeng könnte diese intelligente Bremsautomatik die Reichweite der Elektroautos im Stadtverkehr um bis zu 12,4 Prozent erhöhen.

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Wichtig ist jedoch zu betonen, dass dieser Wert von 12,4 Prozent aus internen Tests des Herstellers stammt. Es handelt sich hierbei nicht um unabhängige第三方-Zertifizierungen, sondern um Ergebnisse aus der hauseigenen Forschung und Entwicklung. Xpeng testet bereits neue Fahrassistenzsysteme auch in Deutschland, um die Kompatibilität und Sicherheit auf europäischen Straßen zu gewährleisten. Die weltweite Einführung dieser verbesserten Systeme ist für die erste Jahreshälfte 2027 geplant.

Voraussetzung für die Markteinführung ist die Genehmigung durch die zuständigen Behörden. Die Regulierung von KI-gestützten Fahrassistenzsystemen unterliegt strengen Sicherheitsauflagen, die von Xpeng sorgfältig erfüllt werden müssen. Nur wenn die grünen Lichter der Aufsichtsbehörden kommen, werden die Kunden die neuen Funktionen nutzen können. Dies unterstreicht den sorgfältigen und verantwortungsbewussten Ansatz des Herstellers bei der Technologieeinführung.

Zukunftsvisionen und Robotaxis

Xpeng hat noch weitreichendere Ambitionen als nur den Verkauf von Elektrofahrzeugen oder den Einsatz von Roboter-Beratern. In China testet der Hersteller bereits selbstfahrende Autos, die in bestimmten Gebieten gänzlich ohne menschliche Fahrer auskommen. Diese Entwicklung ist ein zentraler Bestandteil der langfristigen Strategie von Xpeng, sich von einem reinen Automobilhersteller zu einem Technologieunternehmen für intelligente Mobilität zu wandeln.

Das erste eigene Robotaxi mit dem Namen YOYO-01 soll im Jahr 2027 auf den Markt kommen. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der autonomen Fahrentechnologie in China. Die Einführung des YOYO-01 wird zeigen, wie weit die Fähigkeiten der KI-Chips und Sensoren bereits fortgeschritten sind. Ob die Roboter und selbstfahrenden Autos halten, was der Hersteller verspricht, wird die Realität in den nächsten Jahren zeigen. Xpeng will künftig weit mehr als nur Elektroautos bauen, sondern eine vernetzte Zukunft der Mobilität gestalten.