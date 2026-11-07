Xpeng, Xiaomi und Lenovo: Drei China-Tech-Aktien im Fokus

Xpeng, Xiaomi und Lenovo stehen kurz vor Quartalszahlen. Analysen zu Chartbildern, Margenprognosen und Marktentwicklungen der drei Tech-Werte.

Drei bedeutende chinesische Technologiekonzerne stehen in den kommenden drei Wochen im Zentrum der Marktbeobachtung. Xpeng, Xiaomi und Lenovo werden ihre Quartalszahlen veröffentlichen, wobei sich die Aktienkurse charttechnisch in sehr unterschiedlichen und dynamischen Phasen befinden. Der Hang Seng Tech Index hat sich zwar zuletzt spürbar erholt, doch die angespannte Stimmung bezüglich der Bewertungen künstlicher Intelligenz und der explodierenden Preise für Speicherchips hält an. Diese Konstellation erzeugt erhebliche Volatilität an den Börsen.

Xpeng: Umsatzrekord trifft auf Margen-Druck

Xpeng verzeichnet einen neuen Monatsrekord bei den Auslieferungen und hat den Rekordmonat Oktober direkt vom Jahrestief abprallen lassen. Das Auslandsgeschäft des Herstellers ist besonders dynamisch und hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Zur weiteren internationalen Expansion übernimmt Lee Man-sik ab Dezember die Führung der neuen Tochtergesellschaft in Südkorea. Gleichzeitig sammelte das Unternehmen über 900 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von mehr als 6,3 Milliarden US-Dollar ein. In Guangzhou erhielt Xpeng zudem die Genehmigung für einen Robotaxi-Demonstrationsbetrieb.

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Trotz dieser positiven Entwicklungen besteht bei Xpeng weiterhin Unsicherheit hinsichtlich der Rentabilität. Im Spätsommer lag die Margenprognose rund 15 Prozent unter dem damaligen Marktkonsens, was erheblichen Druck auf die Aktie ausübte. Am 16. November muss das Management nun nachweisen, dass das gewachsene Volumen auch zu höheren Margen führt. Vorsichtige Trader warten die konkreten Ergebnisse und die Marktreaktion ab, bevor sie in die Position gehen.

Smartphone-Margen unter Druck bei Xiaomi

Bei Xiaomi laufen derzeit zwei gegensätzliche Geschäftsentwicklungen nebeneinander her. Im Fahrzeugsegment verzeichnete das Unternehmen nach über 30.000 Fahrzeugen im August und über 40.000 im September im Oktober erstmals die Marke von mehr als 50.000 Auslieferungen. Die Auslieferungsziele für das Gesamtjahr bleiben sportlich hoch. Um diese zu erreichen, wären im November und Dezember durchschnittlich rund 107.000 Auslieferungen pro Monat nötig.

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Gleichzeitig steht das traditionelle Kerngeschäft unter starkem Druck. Die steigenden Kosten für teure Speicherchips fressen die Smartphone-Marge auf. Im zweiten Quartal sank der Smartphone-Umsatz deutlich ab. Die Citi rechnet auch für das dritte Quartal mit einem deutlichen Gewinnrückgang, bestätigt aber gleichzeitig die Kaufempfehlung für die Aktie. Das Kursziel der Analysten liegt bei einem spezifischen Wert, der von der aktuellen Marktkapitalisierung abhängt.

Charttechnisch hat Xiaomi in den letzten Tagen ein starkes Kaufsignal gesendet. Nach dem Überqueren der 50-Tage-Linie eroberte die Aktie am 5. November auch die 200-Tage-Linie zurück. Der Kurs zog bis auf rund 31,74 HKD an. Nach dem steilen Anstieg ist ein Rücksetzer auf das Ausbruchsniveau möglich, was als potenziell gute Einstiegschance für Investoren gewertet wird.

Lenovo: Bodenbildung nach starkem Verlust

Lenovo hat sich im Vergleich zu den anderen beiden Titern anders entwickelt. Das Unternehmen konnte sich vom Allzeithoch im September nicht erholen, der Kurs hat sich nahezu halbiert. Dennoch konnte Lenovo zumindest die 50-Wochen-Linie als wichtige Unterstützung halten. Die Aktie befindet sich seit März in einem langfristigen Abwärtstrend und markierte am 27. Oktober bei 34,96 HKD ein neues 52-Wochen-Tief.

Mit dem Rekord-Oktober drehte sich die Stimmung jedoch. Seither ist eine Bodenbildung an der Wochenzone zwischen 34,96 und 37,48 HKD zu erkennen. Ein weiterer Ausbruch über 40,50 HKD, also über die 50-Tage-Linie und die letzten Hochs, könnte den technischen Turnaround einläuten. Anleger beobachten die Reaktion auf die bevorstehenden Quartalszahlen genau, da diese das Fundament für eine mögliche Trendwende liefern.

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Marktkontext und Währungen

Alle genannten Aktien werden an der Heimatbörse Hongkong in HKD gehandelt. Die Quartalszahlen der Unternehmen werden jedoch in der Landeswährung Chinas, dem Renminbi Yuan (CNY), berichtet. Diese Währungsdifferenz ist bei der Analyse der operativen Ergebnisse zu beachten. Die steigende Beliebtheit chinesischer Elektrofahrzeuge im Auslandsgeschäft bestätigt sich auch im privaten Umfeld. Deutsche Hersteller verlieren am Heimatmarkt weiter an Boden, während Modelle aus China an Beliebtheit gewinnen. Diese strukturellen Verschiebungen beeinflussen die Bewertungen der gesamten Branche nachhaltig.