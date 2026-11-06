Xreal One Pro Plus: Neuer X1-Chip stabilisiert virtuelle Bildschirme in Displaybrillen

Die Xreal One Pro Plus bringt mit dem X1-Chip eine entscheidende Bildstabilisierung für Displaybrillen. Wir testen Helligkeit, Komfort und die echten Grenzen der neuen Technologie im Praxiseinsatz.

Die Kategorie der Displaybrille n hat sich von einer Nischentechnologie zu einer ernstzunehmenden Alternative zu traditionellen Monitoren entwickelt. Mit dem neuen Flaggschiffmodell One Pro Plus präsentiert Xreal eine aktualisierte Version, die auf dem hauseigenen X1-Chip basiert. Dieser Prozessor gilt als Schlüssel für eine deutlich verbesserte Nutzererfahrung, da er die langjährige Schwäche der Technologie adressiert. Die virtuelle Leinwand bleibt nun stabil im Raum verankert, anstatt sich starr mit den Kopfbewegungen des Trägers mitzubewegen.

X1-Chip ermöglicht räumliche Bildstabilisierung

Bisher war die an die Kopfbewegung gebundene Anzeige der Hauptkritikpunkt an solchen Geräten. Ein fester Blickpunkt auf einem virtuellen Bildschirm erforderte bisher umständliche Verkabelungen mit externen Recheneinheiten. Der X1-Chip, der erstmals in der 2025er-One-Pro-Version erschien und nun in der One Pro Plus verbaut ist, löst dieses Problem durch integrierte Stabilisierungstechnologie. Dank eines eingebauten 3DoF-Tracking-Systems bleibt die virtuelle Leinwand an ihrem Platz fixiert, selbst wenn der Nutzer den Kopf dreht oder neigt.

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Dies ermöglicht es, kurz zur Seite zu blicken, ohne dass das Display dem Blickfeld folgt. Diese grundlegende Verbesserung unterscheidet die One Pro Plus von vielen Vorgängermodellen, da der Kernchip bereits im Vorgänger enthalten war. Die wichtigsten Hardware-Spezifikationen bleiben unverändert: Das Sichtfeld beträgt weiterhin 57 Grad und die Displays verwenden Sony Micro-OLED-Panels mit einer Auflösung von 1.920 mal 1.080 Pixeln pro Auge. Der Fokus der Neuauflage liegt somit primär auf der Softwareoptimierung und der rechnerischen Stabilität der Anzeige.

Höhere Helligkeit und Software-Updates im Detail

Neben der Stabilität bietet die One Pro Plus eine erhöhte Spitzenhelligkeit und diverse Software-Upgrades. Auf dem Papier gibt Xreal bis zu 1.200 Nits wahrgenommene Helligkeit an. Dieser Wert beschreibt ein subjektives Empfinden und ist kein messbarer technischer Standard. Das Bild wirkt in Tests scharf und lebendig, selbst bei Tageslicht ist eine gute Lesbarkeit gegeben. Allerdings erreichen diese Spitzenwerte nur unter spezifischen Konfigurationen den maximalen Wert.

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Um die volle Helligkeit von 1.200 Nits zu nutzen, muss der unpraktische Follow-Modus aktiv sein, der Stabilisator deaktiviert und die AI HDR-Funktion eingeschaltet werden. Ohne AI HDR liegen die Werte bei 1.000 Nits. Wer die virtuelle Leinwand im Raum verankern möchte, akzeptiert niedrigere maximale Helligkeitswerte, gewinnt dafür aber Akku-Lebensdauer hinzu. Auch bei laufender 3D-Konvertierung wird die beworbene Spitzenhelligkeit nicht erreicht, was im alltäglichen Gebrauch jedoch kaum ins Gewicht fällt.

Die neu hinzugefügte AI HDR-Funktion soll Spitzlichter, Schatten, Hautfarben und Untertitel optimieren. Diese Funktion ist jedoch auf Eingangssignale mit 60 oder 90 Hz beschränkt. Xreal gibt keine Auskunft darüber, welche spezifischen HDR-Formate tatsächlich dekodiert werden, weshalb der Name allein kein Beweis für eine echte HDR-Unterstützung ist. Das Bild wirkt durch die KI-gestützte Aufbereitung insgesamt kräftiger und kontrastreicher, ohne die zugrunde liegenden technischen Daten offenzulegen.

Optische Grenzen und Nutzerfreundlichkeit im Alltag

Trotz der technischen Fortschritte zeigen die durchsichtigen Displays ihre physikalischen Grenzen bei starkem Umgebungslicht. Einfallendes Tageslicht verschlechtert den Schwarzwert und lässt dunkle Filmszenen an Tiefe verlieren, wodurch das Bild transparenter wirkt. Die automatische elektrochrome Abdunklung der Gläser soll dies kompensieren und funktioniert als praktische Verbesserung gegenüber früheren Aufsteck-Dimmern. Eine vollständige Abdunklung wird jedoch nicht erreicht, und feine Schrift kann leicht schimmern.

Besonders bei kontraststarken Bildern, wie weißer Schrift auf schwarzem Grund, treten deutlich sichtbare Spiegelungen auf. Ein weiterer Punkt, der im Marketing kaum erwähnt wird, ist die Inkompatibilität bestimmter Modi. Die AI HDR-Funktion lässt sich nicht gleichzeitig mit dem Lesemodus, Ultrawide-Modus, 3D oder Side View verwenden. Diese Modi schließen sich gegenseitig aus, und das Aktivieren eines neuen Modus schaltet den vorherigen ohne Rückfrage ab.

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Dieses stille Wechseln der Modi führte in Tests zu Verwirrung, da sich das Bild plötzlich anders anließ, bis die Menüänderung erkannt wurde. Der Tragekomfort wurde durch eine überarbeitete Nasenauflage verbessert. Insgesamt bleibt die One Pro Plus eine Modellpflege, die eine entscheidende Hürde nimmt. Die Bildstabilisierung macht die Nutzung im Alltag deutlich vielseitiger, während optische Schwächen bei Gegenlicht bestehen bleiben. Die Entscheidung für dieses Modell hängt stark davon ab, wie wichtig die räumliche Verankerung des Bildschirms im Vergleich zu den optischen Kompromissen ist.