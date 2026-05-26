XRP‑ETF‑Zuflüsse im Aufschwung, Goldman Sachs zieht sich zurück – Was bedeutet das für die Zukunft des Tokens?

Sieben US‑Spot‑XRP‑ETFs verwalten über eine Milliarde Dollar und verzeichnen zwölf Tage hintereinander Zuflüsse, während Goldman Sachs seine gesamte XRP‑ETF‑Position von 154 Millionen Dollar auflöst. Der Artikel analysiert die technische Lage, verschiedene Kursprognosen und das alternative Presale‑Projekt Pepeto als potenzielle Renditequelle.

Die jüngsten Marktbewegungen um den Kryptowährungs-Token XRP zeigen ein zweischneidiges Bild, das sowohl das wachsende institutionelle Interesse als auch die Zurückhaltung einer der größten Investmentbanken widerspiegelt.

Sieben Spot‑XRP‑ETFs in den USA verwalten mittlerweile rund eine Milliarde US‑Dollar und zusammen mit den damit verbundenen fast neunhundert Millionen XRP‑Token haben seit ihrem Start im November 2025 über 1,32 Milliarden Dollar an Zuflüssen verzeichnet. Besonders auffällig war ein einzelner Tag am 19. Mai, an dem die fünf größten ETFs zusammen 25,8 Millionen Dollar neu angezogen haben – ein Rekord seit Januar, laut CoinMarketCap.

Diese positive Entwicklung setzte sich zwölf Tage in Folge fort, was die Annahme bestätigt, dass institutionelles Kapital Krypto zunehmend als ernsthaften Vermögenswert behandelt. Gleichzeitig zeigt die technische Analyse von XRP ein gemischtes Bild: Der Kurs liegt bei etwa 1,36 Dollar, hat die lange stabile symmetrische Dreiecksformation nach unten durchbrochen und wird nun von einem RSI von 43 begleitet, der nachlassende Kaufkraft signalisiert. Unterstützungsniveaus werden bei 1,31 Dollar getestet, während Widerstände bei 1,41 Dollar und 1,45 Dollar liegen.

Prognosen variieren stark: CoinDCX sieht für den Monat Mai eine Spanne von 1,32 bis 1,45 Dollar, während Standard Chartered im Basisszenario ein Jahresendziel von 2,80 Dollar und im optimistischen Szenario – bei Annahme einer Verabschiedung des CLARITY‑Acts und kumulierten ETF‑Zuflüssen von zehn Milliarden Dollar – sogar 8 Dollar vorsieht. Trotz dieser optimistischen Modelle bleibt das Renditepotenzial begrenzt; ein Anstieg von 1,36 Dollar auf 2,80 Dollar entspräche einem Gewinn von rund 105 Prozent über mehrere Monate, was im Kontext einer Marktkapitalisierung von 84 Milliarden Dollar bereits als beachtlich gilt.

Auf der anderen Seite hat Goldman Sachs laut seiner Q1‑2026‑13F‑Meldung seine gesamte XRP‑ETF‑Position von 154 Millionen Dollar vollständig aufgelöst. Das Unternehmen sieht Bitcoin als einzigen Kryptowert mit stabiler institutioneller Qualität und hat damit ein starkes Signal gesetzt, das das Vertrauen in XRP zumindest kurzfristig schwächt. Dieser kontrastreiche Ausblick wird durch das neue Projekt Pepeto noch komplexer: Die Plattform bietet eine eigene Börse, die sogenannte PepetoSwap, welche kostenlose Trades und gebührenfreie Cross‑Chain‑Bridges ermöglicht.

Im Presale‑Modus wird ein Token mit einem extrem niedrigen Preis von 0,0000001871 Dollar angeboten, der bereits über zehn Millionen Dollar an Kapital von Investoren angezogen hat, die das SolidProof‑Audit geprüft haben. Der Mitgründer des ursprünglichen Pepe‑Coins steht hinter dem Vorhaben, das bereits eine bevorstehende Listung auf Binance anstrebt. Der Presale‑Ansatz zielt darauf ab, Renditen zu generieren, die im Vergleich zu etablierten Tokens wie XRP kaum erreichbar sind.

Zusammengefasst steht XRP an einem Scheideweg: Während die ETF‑Zuflüsse das Interesse institutioneller Anleger belegen, zeigen der Ausstieg von Goldman Sachs und die begrenzten Kursziele, dass das Token langfristig kaum noch spektakuläre Gewinne abwerfen kann. Investoren, die nach höheren Multiplikatoren suchen, könnten daher vermehrt den Blick auf Projekte wie Pepeto richten, deren Presale‑Preisniveau und auditierte Sicherheit ein völlig anderes Rendite‑Profil bieten. Der Markt bleibt jedoch volatil, regulatorische Entscheidungen wie der CLARITY‑Act und globale Wirtschaftsentwicklungen werden die weitere Entwicklung entscheidend beeinflussen





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