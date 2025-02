XRP-Kurs Explodiert: Gerüchte um Elon Musk-Partnerschaft

Der XRP-Token erlebt einen starken Anstieg inmitten von Spekulationen über eine mögliche Integration in Elon Musks X-Plattform und potenzielle strategische Reserven.

Während sich die meisten Krypto währungen derzeit in einer Korrekturphase befinden, verzeichnet der XRP -Token einen bemerkenswerten Anstieg von über 12 Prozent in den letzten 24 Stunden. Diese unerwartete Rallye wird von Gerüchten um eine mögliche Partnerschaft mit Elon Musk befeuert. Die Krypto -Community diskutiert derzeit intensiv über Gerüchte, wonach Elon Musk eine Investition von 104 Milliarden Dollar in XRP erwägt.

Im Zentrum der Spekulationen steht die mögliche Integration von XRP als Zahlungsmittel auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Diese Gerüchte werden durch zusätzliche Spekulationen über eine mögliche strategische XRP-Reserve verstärkt, die von der neuen US-Regierung eingeführt werden könnte. Der Krypto-Analyst Ali prognostiziert aufgrund dieser Entwicklungen ein Kursziel von über 15 US-Dollar für XRP. Der kürzlich gestartete Vorverkauf des MEMEX-Tokens hat bereits eine beeindruckende Summe von über 3,6 Millionen US-Dollar erreicht. Das Projekt bietet einen innovativen Ansatz, indem es verschiedene Meme-Coins in einem Index bündelt. Der MEMEX-Token zeichnet sich besonders durch sein attraktives Staking-Programm aus, das in den ersten zwei Jahren eine jährliche Rendite von 627 Prozent verspricht. Diese hohe Rendite wird durch vorab reservierte Token ermöglicht, wodurch keine zusätzliche Inflation entsteht.





