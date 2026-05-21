Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF: Ein beliebter Geldmarkt-ETF bei SMARTBROKER+

Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ist ein beliebter Geldmarkt-ETF bei SMARTBROKER+, der seit Jahren als Top-Seller geführt wird. Er bietet eine Alternative zu Tagesgeld-Konten und ermöglicht es Anlegern, ihr Geld flexibel zu halten.
Der ETF basiert auf dem Solactive €STR +8,5 DailyReturn Index, der die Wertentwicklung einer Einlage mit dem kurzfristigen Euro-Zinssatz widerspiegelt. Die Zinsen werden täglich in die Einlage reinvestiert, zusätzlich zu einer Anpassung um 8,5 Basispunkte. Der ETF ist seit dem 25. Mai 2007 am Markt und weist laut Factsheet ein Fondsvermögen von 21,57 Milliarden Euro auf.
Der Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF ist geeignet für Anlegerinnen und Anleger, die kurz- und mittelfristige Anlagen suchen. Der ETF ist börsentäglich verfügbar und bietet eine transparente Verzinsung nach Regeln.
Allerdings weist der Anbieter darauf hin, dass der ETF nicht kapitalgeschützt ist und der Wert der Investition steigen, aber auch weniger werden kann. Der ETF ist an Zinssätze gekoppelt, die volatil sind, und kann somit zu einem Verlust bis hin zum Totalverlust führen. Die Verkaufsunterlagen zu diesem ETF sind in der SMARTBROKER+ App erhältlich
