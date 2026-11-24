Im Herbst 2026 gibt es neue Fälle bei „XY gelöst“. Alles rund um Sendetermine, Übertragung im TV oder Stream und ob es eine Wiederholung gibt, lesen Sie hier.

Im Herbst 2026 gibt es neue Fälle bei „XY gelöst“. Alles rund um Sendetermin e, Übertragung im TV oder Stream und ob es eine Wiederholung gibt, lesen Sie hier.

Im Herbst 2026 kommen neue Folgen „XY gelöst“ mit Moderator Sven Voss . Alle Infos rund um Fälle, Sendetermine und Übertragung im TV und Stream finden Sie hier. Im Herbst 2026 kommen neue Folgen „XY gelöst“ mit Moderator Sven Voss . Alle Infos rund um Fälle, Sendetermine und Übertragung im TV und Stream finden Sie hier.

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-Serie „XY gelöst“ befasst sich mit realen Verbrechen. Moderator Sven Voss spricht mit Betroffenen, Ermittlern und Experten über die Vorfälle. Dabei behandeln die Folgen den gesamten Weg der Ermittlung, vom ersten Hinweis bis zur Überführung des Täters. Mitunter dauert es Jahre, bis ein Fall gelöst ist.

„XY gelöst“ zeigt, welche Schritte bis dahin unternommen werden, welche Methoden zum Einsatz kommen und wie wichtig manchmal scheinbar kleine Aspekte sind. Ab September 2026 erscheinen vier neue Folgen „XY gelöst“. Welche Fälle besprochen werden, wie die Sendetermine der Folgen liegen, wie Sie die Übertragung im TV und im Stream sehen können und ob es eine Wiederholung gibt, erfahren Sie hier. In einem kleinen Ort wurde eine 21-Jährige bei ihrem abendlichen Spaziergang ermordet.

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Es dauerte 22 Jahre, bis die Polizei dank eines Anrufs einen wichtigen Schritt weiterkam. Moderator Sven Voss spricht bei „XY gelöst“ mit einem Bewohner der Gemeinde, in der das Verbrechen geschah. Auch die für den Fall zuständigen Beamten sowie der Staatsanwalt kommen zu Wort und erklären, wie Ermittlerinnen und Ermittler vorgehen und wie sie den Fall lösen konnten.

Zudem erklärt der Leiter einer psychotherapeutischen Einrichtung, wie ein vergangenes Trauma das Verhalten der Opfer beeinflussen kann. In einem nur teilweise vergrabenen Rollkoffer wurde eine Leiche gefunden. Da unklar war, um wen es sich bei der Leiche handelte und es keine passende Vermisstenanzeige gab, bezogen die Ermittler die Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ ein. Durch einen Anruf bei der Sendung wurde schließlich bekannt, wer das Opfer war.

Der Täter musste jedoch weiterhin gefunden werden.

„XY gelöst“ redet mit Beamten darüber, welche Rolle die fehlende Vermisstenanzeige spielte. Auch geht es darum, ob die Tat wirklich so begangen wurde, wie es der letztendlich gefundene Täter aussagte. Eine Siebenjährige verschwand auf ihrem Schulweg. Einige Tage später wurde ihre Leiche in einem Weiher gefunden.

Vor ihrem Tod war sie sexuell missbraucht worden. Zwar hatten zwei Schüler den Täter gesehen, doch trotz ihrer Angaben konnte die Polizei ihn nicht finden. Erst Jahre später sorgten ein kleines Detail und eine neue, wissenschaftliche Methode für den Durchbruch.

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„XY gelöst“-Moderator Sven Voss spricht mit den zwei Ermittlern, die sich mit dem Fall über Jahre hinweg befasst haben. Mit einer Expertin redet Voss über die psychologischen Folgen für die Familie und die Polizisten, die ein solcher Fall mit sich bringt. Jahrelang lauerte ein Mann Frauen auf der Straße auf und griff sie an. Obwohl es fast 60 Fälle gab, fand die Polizei den Täter nicht.

Mit großem Aufwand versuchten die Ermittler, den Serientäter zu fassen. Bei „XY gelöst“ spricht Sven Voss mit Beamten über das sogenannte „Klinkenputzen“, das nach einer Tat besonders wichtig ist, sowie über die Rolle des Bauchgefühls bei den Ermittlungen. Mit einer Expertin redet der Moderator zudem über die psychischen Folgen für die Opfer. Die Sendetermine von „XY gelöst“ 2026 unterscheiden sich je nachdem, ob Sie die Folgen im linearen TV oder im Stream sehen wollen.

Im linearen TV laufen die Sendungen zu diesen Terminen:-Mediathek stehen alle Folgen bereits ab Mittwoch, dem 9. September 2026 um 10 Uhr, auf Abruf zur Verfügung. Dort können Sie die vier Ausgaben nach Belieben sehen, jede dauert 45 Minuten. Gibt es eine Wiederholung von „XY gelöst“?

Ob die Folgen von „XY gelöst“ im Herbst 2026 zu einem späteren Zeitpunkt in einer Wiederholung im linearen TV laufen, ist bislang nicht bekannt. Wenn Sie die Folgen nicht zur Erstausstrahlung sehen können, steht Ihnen alternativ aber auch die-Mediathek zur Verfügung. Ab dem 9.9.26 können Sie die Folgen dort nach Belieben abrufen.

Da Sie auf der Plattform nach wie vor Folgen aus allen Staffeln sehen können , können Sie auch davon ausgehen, dass die Folgen aus dem Herbst 2026 dort für längere Zeit vorhanden sind.