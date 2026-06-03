XY Spuren des Verbrechens: Neue True-Crime-Doku mit Helene Reiner startet 2026

Eine sechsteilige True-Crime-Dokureihe beleuchtet 2026 ungelöste und wiederaufgenommene Kriminalfälle. Moderiert von Helene Reiner, werden pro Folge verschiedene Themen wie Vermisstenfälle, Entführungen, Serienmörder und Gewalt an Frauen behandelt. Die Sendung kombiniert aktuelle Ermittlungsansätze mit Hintergrundanalysen von Experten und Betroffenen.

Die True-Crime- Dokureihe "XY Spuren des Verbrechens" startet 2026 mit sechs neuen Folgen, die wöchentlich im Fernsehen und im Stream zu sehen sein werden. Moderiert wird die Sendung von Helene Reiner , die gemeinsam mit Experten wie Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern sowie Angehörigen, Ermittlern, Richtern und Sozialarbeitern einen tiefen Einblick in reale Kriminalfälle bietet.

Im Gegensatz zu vielen anderen Formaten werden die behandelten Fälle nicht nur oberflächlich rekapituliert, sondern mit neuen Erkenntnissen und aktuellen Ermittlungsansätzen versehen, wodurch sich manche ungelösten Rätsel möglicherweise neu beleuchten lassen. Die Serie knüpft an das legendäre Format "Aktenzeichen XY ... ungelöst" an und widmet sich dabei vor allem solchen Fällen, die damals nicht aufgeklärt werden konnten oder bei denen neue Perspektiven auf Tatmotive und Tathergänge eröffnet wurden.

Jede Folge konzentriert sich auf ein übergeordnetes Thema, das anhand konkreter Schicksale und polizeilicher Arbeit erläutert wird. So beleuchtet die erste Episode das schwierige Umfeld von Vermisstenfällen am Beispiel des Falls der zehnjährigen Hilal, die 1999 in Hamburg verschwand und bis heute nicht wiedergefunden wurde. Die Sendung zeigt, welche emotionalen und organisatorischen Herausforderungen Angehörige bewältigen müssen, und erklärt, welche polizeilichen Instrumente in solchen Fällen zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig wird thematisiert, wie unterschiedlich die Motivationen der Täter sein können - von entführten Kindern bis zu entführten Erwachsenen, deren Fälle oft ganz andere Dynamiken aufweisen. Die zweite Folge beschäftigt sich mit Entführungen und dem langjährigen Trauma der Betroffenen. Hierzu wird der aufsehenerregende Fall von Achim H. aus dem Jahr 1993 detailliert nacherzählt, der an seinem Hochzeitstag vor seinem Haus verschleppt und eine Woche lang in einer Holzkiste gefangen gehalten wurde.

Die Sendung rekonstruiert den Tathergang von der Lösegeldforderung bis zur Befreiung und geht der Frage nach, welche psychischen und physischen Spuren solche Erlebnisse hinterlassen. In weiteren Fällen wird zudem thematisiert, wie Opfer auch Jahre nach der Tat noch mit den Folgen zu kämpfen haben. Die dritte Folge widmet sich den Serienmördern, die oft über Jahre hinweg unerkannt bleiben, weil sie ihre Taten sorgfältig planen und aus ihrem sozialen Umfeld heraus agieren.

Anhand von Mordserien, die früher in "Aktenzeichen XY" präsentiert wurden, wird erklärt, wie die Polizei Zusammenhänge zwischen einzelnen Verbrechen erkennt und welche Rolle Bürgerhinweise dabei spielen können. Die Sendung analysiert, warum manche Täter von einem einzelnen Mord zu einer ganzen Serie übergehen, und welche psychologischen und situativen Faktoren dabei eine Rolle spielen. In der vierten Folge rücken Verbrechen an Prostituierten in den Mittelpunkt. Da viele Kunden anonym bleiben, sind diese Frauen besonders gefährdet.

Die Episode behandelt Morde, Raubüberfälle und Fälle von Zwangsprostitution, wobei Sozialarbeiter und Experten für organisierte Kriminalität zu Wort kommen. Gleichzeitig werden Schutzmaßnahmen und Präventionsansätze diskutiert, die das Risiko für diese Berufsgruppe verringern sollen. Die fünfte Folge beschäftigt sich mit geschlechtsspezifischen Unterschieden bei Tötungsdelikten: Warum begehen Frauen Morde anders als Männer? Anhand von Fällen aus der "Aktenzeichen XY"-Reihe werden die psychologischen und sozialen Hintergründe analysiert, die das weibliche Täterprofil prägen.

In der sechsten und letzten Folge geht es dann speziell um Verbrechen an Frauen, die oft aus Motiven wie Macht, Kontrolle und Besitzansprüchen begangen werden. Als Beispiele dienen ein Doppelmord an Mutter und Tochter, die Tötung einer Ex-Partnerin, ein sogenannter Ehrenmord und der Mord an einem 13-jährigen Mädchen. Moderatorin Helene Reiner spricht mit Ermittlern und Strafrichtern über die Rolle von Trennungen als Auslöser und erklärt, was sich hinter dem Begriff "Femizid" verbirgt. Die Ausstrahlung erfolgt jeden Mittwoch ab dem 6.

Mai 2026 um 19.25 Uhr im linearen Fernsehen. Parallel dazu wird ein Live-Stream angeboten, sodass Zuschauer die Sendung auch online verfolgen können. In der Mediathek sind die Folgen jeweils ab 10 Uhr am Ausstrahlungstag verfügbar und bleiben dort dauerhaft abrufbar, auch wenn keine Wiederholungen im linearen Programm geplant sind. Damit bleibt die gesamte Staffel langfristig verfügbar, was insbesondere für Advocacy-Gruppen, Studierende und Kriminalitätsinteressierte von großem Wert ist





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