Die ZDF-Doku 'XY Spuren des Verbrechens' geht 2026 auf Sendung. Moderatorin Helene Reiner beleuchtet zusammen mit Experten ungelöste und spektakuläre Kriminalfälle aus 'Aktenzeichen XY ... ungelöst'. Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie die behandelten Themen der sechs Folgen im Überblick.

Die True-Crime-Dokureihe XY Spuren des Verbrechens startet 2026 mit sechs Folgen, die wöchentlich im Fernsehen und im Stream gezeigt werden. Moderiert wird die Serie von Helene Reiner , die durch die einzelnen Fälle führt.

Unterstützt wird sie von Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, der Einblicke in die polizeiliche Arbeit gibt. Zudem kommen Angehörige der Opfer, Ermittler, Richter und Sozialarbeiter zu Wort, um ein umfassendes Bild der behandelten Verbrechen zu vermitteln. Die Folgen bauen auf bekannten Fällen aus Aktenzeichen XY … ungelöst auf, werden aber um neue Erkenntnisse und Ermittlungsansätze erweitert, sodass auch aktuelle Entwicklungen in die Berichterstattung einfließen. So können previously unbekannte Tatmotive oder technische Fortschritte in der Kriminalistik thematisiert werden.

Die erste Folge widmet sich dem Vermisstenfall der zehnjährigen Hilal aus Hamburg im Jahr 1999, der bis heute ungeklärt ist. Der Fall steht exemplarisch für die Unsicherheit und das Leid der Angehörigen von Vermissten. Weitere Folgen behandeln Entführungen, wie den spektakulären Fall von Achim H. aus dem Jahr 1993, Serienmörder, Verbrechen an Prostituierten, geschlechtsspezifische Unterschiede bei Morden sowie Femizide. Jede Folge analysiert nicht nur den konkreten Fall, sondern geht auch auf allgemeine kriminologische Themen ein: Warum werden Menschen zu Serientätern?

Welche Motive liegen Morden an Frauen zugrunde? Wie schützt man Prostituierte vor Gewalt? Produziert wird die Reihe von ZDF, das die Sendungen jeweils mittwochs um 19:25 Uhr im linearen Fernsehen ausstrahlt. Parallel dazu wird ein Live-Stream angeboten, und in der ZDF-Mediathek sind die Folgen bereits ab 10 Uhr am Ausstrahlungstag abrufbar.

Wiederholungen im klassischen TV-Programm wurden bisher nicht angekündigt, sämtliche Episoden bleiben aber dauerhaft in der Mediathek verfügbar. Damit bietet XY Spuren des Verbrechens eine tiefgehende Aufarbeitital Ten von Kriminalität, die sowohl für True-Crime-Enthusiasten als auch für ein allgemeines Publikum interessant sein dürfte. Title: "XY Spuren des Verbrechens: Neue True-Crime-Doku-Serie mit Helene Reiner startet 2026 im TV und Stream" Description: "Die ZDF-Doku 'XY Spuren des Verbrechens' geht 2026 auf Sendung.

Moderatorin Helene Reiner beleuchtet together with Experten ungelöste und spektakuläre Kriminalfälle aus 'Aktenzeichen XY ... ungelöst'. Sendetermine, Übertragung im TV und Stream sowie die behandelten Themen der sechs Folgen im Überblick.

" Category: "Unterhaltung" Keywords: ["True Crime", "XY Spuren des Verbrechens", "Helene Reiner", "Aktenzeichen XY", "ZDF", "Kriminaldoku", "Sendetermine", "Stream", "Vermisstenfall Hilal", "Entführung Achim H.", "Serienmörder", "Femizid"





AZ_Augsburg / 🏆 14. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

True Crime XY Spuren Des Verbrechens Helene Reiner Aktenzeichen XY ZDF

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„XY Spuren des Verbrechens“ rekonstruiert den Femizid an Hanaa S.Der Fall Hanaa S. wurde als „Mord ohne Leiche“ bekannt. Jetzt erzählt „XY Spuren des Verbrechens“ die Hintergründe dieses und weiterer Femizide.

Read more »

„Chaos in meinem Kopf”: Helene Fischer zeigt sich ehrfürchtig vor Tour-StartHelene Fischer startet ihre 360-Grad-Stadiontour zum 20. Bühnenjubiläum. Jetzt gibt die Schlagersängerin einen Einblick, was kurz vorher in ihrem Kopf abgeht.

Read more »

GZSZ-Star Patrick Fernandez ist sich sicher: Der Tod seiner Rolle wird Spuren hinterlassen„Carlos war mit unglaublich vielen Menschen im Kiez verbunden!”

Read more »

Kurz vor Tour-Start gibt Helene Fischer zu: „Noch ziemlich viel Chaos in meinem Kopf”Helene Fischer beginnt am 10. Juni ihre 360-Grad-Stadiontour in Dresden. Was in den Tagen davor bei ihr im Kopf abging, verrät die Schlagersängerin so ehrlich wie selten.

Read more »