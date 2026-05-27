XY Spuren des Verbrechens: Neue True-Crime-Serie mit Helene Reiner startet 2026

Die Dokureihe XY Spuren des Verbrechens analysiert 2026 sechs True-Crime-Fälle in wöchentlichen Folgen. Moderatorin Helene Reiner spricht mit Ermittlern, Opferangehörigen und Experten über ungelöste und aufgeklärte Verbrechen - von Vermisstenfällen über Entführungen bis zu Serienmorden und Femiziden.

Die True-Crime-Dokureihe XY Spuren des Verbrechens startet 2026 im Fernsehen und im Stream und umfasst sechs Folgen. Moderiert wird die Serie von Helene Reiner , die durch die Fälle führt.

Unterstützt wird sie durch Experten wie Fabian Puchelt vom Landeskriminalamt Bayern, der Einblicke in die polizeiliche Arbeit gibt. Zudem kommen Angehörige der Opfer, Ermittler, Richter und Sozialarbeiter zu Wort, die ihre Perspektiven auf die Verbrechen und deren Folgen teilen. Die Serie baut auf Fällen aus der langjährigen Fernsehsendung Aktenzeichen XY ... ungelöst auf, vertieft diese jedoch mit neuen Erkenntnissen und weiterführenden Ermittlungsansätzen. So können zuvor unbekannte Tatmotive oder technische Möglichkeiten in die Analysen einfließen.

Die erste Folge, die am 6. Mai 2026 um 19.25 Uhr ausgestrahlt wurde, behandelt den ungeklärten Fall der zehnjährigen Hilal aus Hamburg, die 1999 verschwand. Der Fokus liegt auf der Unsicherheit und dem Leid der Angehörigen bei Vermisstenfällen sowie den polizeilichen Ermittlungsmethoden. Durch weitere Beispiele werden verschiedene Tätermotive und Fallverläufe beleuchtet.

Die zweite Folge beleuchtet Entführungen am Beispiel von Achim H., der 1993 an seinem Hochzeitstag entführt und eine Woche in einer Holzkiste festgehalten wurde. Die Sendung rekonstruiert den gesamten Verlauf von der Lösegeldforderung bis zur Befreiung und geht auf die langfristigen psychischen Folgen für die Opfer ein. In der dritten Folge geht es um Serienmörder, die über Jahre unerkannt bleiben können.

Anhand von Fällen aus Aktenzeichen XY ... ungelöst wird erklärt, wie die Polizei Zusammenhänge zwischen Taten erkennt und welche Rolle Hinweise aus der Bevölkerung spielen. Die vierte Folge widmet sich Verbrechen an Prostituierten, die aufgrund der Anonymität der Kunden besonders gefährdet sind. Themen sind Mord, Raub und Zwangsprostitution. Experten für organisierte Kriminalität und Sozialarbeiter berichten über Schutzmaßnahmen und die gesellschaftliche Situation.

Die fünfte Folge analysiert geschlechtsspezifische Unterschiede bei Morden. Psychologische Analysen zeigen, warum Frauen und Männer oft unterschiedliche Motive und Tatmethoden haben. Auch hierzu werden historische Fälle herangezogen. Die sechste Folge setzt sich mit Verbrechen an Frauen auseinander, die aus Motiven wie Macht, Kontrolle und Besitzansprüchen begangen werden.

Behandelt werden unter anderem ein Doppelmord an Mutter und Tochter, die Tötung einer Ex-Partnerin, ein sogenannter Ehrenmord und der Mord an einer 13-Jährigen. Gemeinsam mit Ermittlern und Richtern wird der Begriff Femizid erklärt und die Rolle von Trennungen als Auslöser diskutiert. Alle Folgen werden wöchentlich mittwochs um 19.25 Uhr im linearen Fernsehen ausgestrahlt. parallel ist ein Live-Stream verfügbar, über den das Programm im Internet verfolgt werden kann. In der Mediathek sind die Folgen bereits ab 10 Uhr am Ausstrahlungstag abrufbar.

Informationen zu möglichen Wiederholungen im linearen Fernsehen wurden nicht bekanntgegeben, sodass die Mediathek die primäre Option für die Nachnutzung bleibt. Die Serie kombiniert thereby fundierte Kriminalistik mit emotionalen Einblicken und möchte sowohl aufklären als auch für die Komplexität von Verbrechen sensibilisieren





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