XY Spuren des Verbrechens: Start 2026 - Alle Folgen, Fälle und Sendetermine

Die True-Crime-Dokureihe XY Spuren des Verbrechens startet 2026 im ZDF und in der Mediathek. Moderatorin Helene Reiner präsentiert sechs Folgen zu Vermisstenfällen, Entführungen, Serienmorden und Femiziden. Sendetermine: ab 6. Mai 2026, immer mittwochs um 19:25 Uhr.

Die True-Crime- Dokumentation sreihe XY Spuren des Verbrechens startet im Jahr 2026 im Fernsehen und im Stream. Die sechsteilige Serie wird von Helene Reiner moderiert und beleuchtet verschiedene Kriminalfälle aus Deutschland.

Jede Folge widmet sich einem spezifischen Thema, darunter Vermisstenfälle, Entführungen, Serienmorde, Verbrechen an Prostituierten sowie geschlechtsspezifische Mordmuster und Femizide. Die erste Staffel wird ab dem 6. Mai 2026 immer mittwochs um 19:25 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Parallel dazu stehen die Folgen bereits ab 10 Uhr am Sendetag in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Ein Live-Stream wird ebenfalls angeboten. In der ersten Folge am 6. Mai geht es um den Fall der zehnjährigen Hilal, die 1999 in Hamburg verschwand. Die Sendung zeigt die Ungewissheit von Angehörigen bei Vermisstenfällen und diskutiert Ermittlungsmöglichkeiten der Polizei sowie die emotionalen Auswirkungen auf die Familien.

Weitere Fälle verdeutlichen verschiedene Tätermotive und Fallverläufe. Die zweite Folge am 13. Mai behandelt Entführungen am Beispiel von Achim H., der 1993 an seinem Hochzeitstag vor seinem Haus in eine Holzkiste gesperrt wurde. Die Episode schildert die Details der Tat, von der Lösegeldforderung bis zur Befreiung, und beleuchtet die langfristigen Folgen für die Opfer.

Die dritte Folge am 20. Mai fokussiert auf Serienmörder, die über Jahre hinweg ähnliche Verbrechen begehen. Die Sendung erklärt, wie die Polizei Zusammenhänge erkennt und warum Bürgerhinweise wichtig sind. In der vierten Folge am 27.

Mai stehen Verbrechen an Prostituierten im Mittelpunkt, darunter Mord, Raub und Zwangsprostitution. Experten für organisierte Kriminalität und Sozialarbeiter kommen zu Wort, und Schutzmaßnahmen werden diskutiert. Die fünfte Folge am 3. Juni analysiert die Unterschiede zwischen Morden von Frauen und Morden von Männern mit psychologischen Ansätzen.

Die sechste und letzte Folge am 10. Juni befasst sich mit Femiziden - Morden an Frauen aus Macht-, Kontroll- und Besitzansprüchen. Konkrete Fälle wie ein Doppelmord an Mutter und Tochter sowie ein sogenannter Ehrenmord werden untersucht. Moderatorin Helene Reiner spricht mit Ermittlern und Richtern über die Rolle von Trennungen und die Bedeutung des Begriffs Femizid.

Wiederholungen der Folgen sind in der Mediathek jederzeit abrufbar, während lineare Wiederholungen nicht angekündigt wurden





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