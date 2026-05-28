Yad Vashem kommt nach Deutschland: Zweite Niederlassung in Leipzig

Die zentrale israelische Gedenkstätte Yad Vashem wird ihre erste Niederlassung außerhalb Israels in Deutschland eröffnen. Es gibt zwei Standorte: München und Leipzig. Beide Standorte werden Bildungsarbeit leisten und Pädagogen fortbilden.

Yad Vashem kommt nach Deutschland. Es ist eine Entscheidung von historischer Tragweite. Seit Donnerstag ist klar, wo die zentrale israelische Gedenkstätte zur Erinnerung an den Holocaust und die Ermordung von mehr als sechs Millionen Juden während der NS-Zeit ihre erste Niederlassung außerhalb Israels eröffnen wird.

Die Überraschung: Es bleibt nicht bei einem Ort. Yad Vashem geht nach München (Bayern) UND Leipzig (Sachsen). München wird Sitz des "Yad Vashem Education Center", Leipzig ergänzt als zweiter Standort. Die Entscheidung für München hat eine besondere historische Dimension.

Diebezeichneten die bayerische Metropole als "Hauptstadt der Bewegung". Von hier aus begann der politische Aufstieg der NSDAP. Dass ausgerechnet dort nun das zentrale Bildungszentrum der israelischen Einrichtung in Deutschland entsteht, verleiht der Standortwahl besondere Symbolkraft. Der CSU-Politiker Markus Söder hatte zudem früh die Initiative ergriffen.

Im Dezember 2023 reiste er nach Jerusalem, besuchte die Gedenkstätte und vereinbarte eine vertiefte Zusammenarbeit. Er sagte nach der Entscheidung am Donnerstag: "Was für eine Ehre! Yad Vashem kommt nach Bayern.

". Er betonte: "Wir haben uns als Freistaat sehr dafür eingesetzt. Bayern wird für Yad Vashem ein gutes Zuhause sein.

". Die Zweigstelle Leipzig entsteht im Ariowitsch-Haus – Ende der 1920er Jahre als Altersheim für orthodoxe Juden errichtet, heute ein jüdisches Kultur- und Begegnungszentrum. Der Freistaat Sachsen ist bereit, dafür bauliche Erweiterungen vorzunehmen. Ministerpräsident Michael Kretschmer bezeichnete die Entscheidung ebenfalls als "eine große Ehre und zugleich Verpflichtung".

Er sagte weiter: "Tatsächlich sind Bildung und Begegnung ganz entscheidend, um das Gedenken wachzuhalten und Geschichte begreifbar zu machen.

". In Deutschland entsteht kein weiteres Museum, sondern ein Zentrum für Bildungsarbeit. Von München und Leipzig aus sollen Pädagogen fortgebildet, Unterrichtsmaterialien entwickelt und Kooperationen mit Schulen, Behörden und anderen Institutionen ausgebaut werden. Vorbild ist die "International School for Holocaust Studies" in Jerusalem, die seit 1993 Pädagogen aus aller Welt fortbildet und didaktische Konzepte erarbeitet.





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