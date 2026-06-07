Yan Couto vor Wechsel zum FC Como? BVB-Abwehrspieler im Fokus der Italiener

Der FC Como zeigt Interesse an Yan Couto vom BVB. Der Brasilianer hatte eine schwache Saison, könnte aber dennoch wechseln. Derby-Klub muss Ablöse von bis zu 25 Mio. Euro zahlen.

Der FC Como aus Italien hat offenbar ein Auge auf Yan Couto vom BVB geworfen. Der 24-jährige Außenverteidiger aus Brasilien war im Sommer 2024 von Manchester City nach Dortmund gewechselt, zunächst auf Leihbasis.

Nach zwölf Monaten zog der BVB eine Kaufoption über 25 Millionen Euro und band Couto bis 2030. Doch richtig glücklich wurde er im Ruhrgebiet nie. Unter Trainer Niko Kovac saß er meist auf der Bank, nur 19 Ligaeinsätze in der abgelaufenen Saison sprechen eine deutliche Sprache. Der Klub und der Spieler könnten daher an einer Trennung interessiert sein.

Der FC Como, der sensationell Vierter der Serie A wurde und sich für die Champions League qualifizierte, sucht Verstärkung für die Königsklasse. Dass die Wahl auf Couto fällt, überrascht nach seiner durchwachsenen Saison.

Allerdings hat der Rechtsfuß bei seinem Ex-Klub FC Girona gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. La Liga war für ihn eine Bühne, auf der er glänzte. Diese Leistungen scheinen in Italien nicht vergessen. Laut BILD gibt es aber noch keine offiziellen Gespräche mit der Spielerseite oder dem BVB.

Bislang habe Como lediglich grundsätzliches Interesse signalisiert. Ein Deal wäre jedoch teuer. Die Italiener müssten zwischen 20 und 25 Millionen Euro nach Dortmund überweisen, damit der BVB einem Wechsel zustimmt. Der Klub will unbedingt ein Verlustgeschäft vermeiden, schließlich hat man tief in die Tasche gegriffen.

Zudem verdient Couto rund fünf Millionen Euro netto pro Jahr. Como müsste mindestens dieses Gehalt bieten, um den Brasilianer zu locken. Ein weiterer Knackpunkt ist die Situation von Julian Ryerson. Der norwegische Nationalspieler, der ebenfalls auf der rechten Abwehrseite spielt, steht angeblich auf dem Wunschzettel von Manchester United.

Sollte Ryerson nach einer starken WM in den USA, Kanada und Mexiko den Klub verlassen, würde der BVB kaum auch Couto ziehen lassen. Zu groß wäre das Risiko, auf der Position dünn besetzt zu sein. Daher bleibt die Zukunft von Couto ungewiss. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der Wechsel zustande kommt oder ob Dortmund auf Nummer sicher geht.

Der Spieler selbst hätte bei einem Abgang die Chance auf einen Neuanfang in Italien, wo er unter Cesc Fabregas zu alter Stärke finden könnte. Der Spanier, einst Weltmeister und Europameister, gilt als Förderer junger Talente. Couto könnte dort wieder an seine Girona-Zeit anknüpfen.

Allerdings müsste Como tief in die Tasche greifen. Die Verhandlungen dürften nicht einfach werden. Bleibt er in Dortmund, muss er sich gegen Ryerson durchsetzen oder auf eine Verletzung des Konkurrenten hoffen. Die Fans im Signal Iduna Park haben Geduld, doch der Druck ist groß.

Insgesamt ist die Situation komplex, aber ein Transfer ist möglich. Die kommenden Tage und Wochen werden Klarheit bringen. Interessant ist auch die Rolle von Beratern und die mögliche Einigung in Gehaltsfragen. Der FC Como hat gezeigt, dass er bereit ist, für die Champions League zu investieren. Ob dies für Couto reicht, bleibt abzuwarten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yan Couto BVB FC Como Transfergerüchte Champions League

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fix! Ex-BVB-Profi coacht ZweitligistArminia Bielefeld präsentiert einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Mitch Kniat. Für den neuen Coach ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte - und eine Premiere.

Read more »

Wirbel um Said: So gefährlich ist „El Mama“ für den FC – was läuft mit dem BVB?Der 1. FC Köln hat mit Said El Mala ein echtes Juwel im Kader. Doch ihn zu verkaufen, ist gar nicht so einfach, denn die Familie spielt eine große Rolle.

Read more »

DFB-Pokal: BVB spielt beim Fünftligisten Hamburg-EimsbüttelSchiedsrichter Deniz Aytekin beschert Borussia Dortmund ein Erstrundenspiel im Norden. Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 gastiert beim Halleschen FC...

Read more »

DFB-Pokal: BVB spielt beim Fünftligisten Hamburg-EimsbüttelDortmund - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fünftligisten Hamburg-Eimsbütteler BC an. Dieses Los hat

Read more »