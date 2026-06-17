Yan Diomande: Emotionaler Brief an seine verstorbene Schwester vor WM-Teilnahme

Der 19-jährige Yan Diomande von RB Leipzig tritt mit der Elfenbeinküste bei der WM an. Vorab veröffentlichte er einen bewegenden Brief an seine im November 2024 verstorbene Schwester Roxane, in dem er von seiner Kindheit, dem gemeinsamen Fußballtraum und dem tragischen Verlust berichtet.

Mit der WM-Teilnahme für sein Heimatland Elfenbeinküste geht für Yan Diomande (19/RB Leipzig) ein Lebenstraum in Erfüllung. Es sind Momente für die Ewigkeit. Momente, in denen er in Gedanken immer bei seiner am 6.

November 2024 verstorbenen Schwester Roxane ist. Der junge Flügelspieler hat einen öffentlichen, herzzerreißenden Brief veröffentlicht, in dem er seiner Schwester gedenkt. Darin schreibt er unter anderem: "Weißt du noch, als mir jemand ein gefälschtes United-Trikot gekauft hat und ich mit einem schwarzen Filzstift `Ronaldo 7´ auf den Rücken geschrieben habe? Wir kannten weder arm noch reich.

Wir kannten nur Glück.

" Diomande berichtet weiter in dem Brief, der auf "The Players' Tribune" veröffentlicht wurde, "wie wir damals in Abidjan zu fünfundzwanzigst in einem Haus geschlafen haben" und er nachts heimlich aufgestanden sei: "Ich habe im Dunkeln Fußball geschaut und geträumt. " Mit nur neun Jahren verließ er sein Zuhause, um genau diesen Traum vom Profifußball zu verwirklichen.

Über die damalige Zeit schreibt er: "Ich weiß nicht, ob ich dir diese Geschichte schon erzählt habe, aber die anderen Kinder und ich sind oft ins Dorf gegangen und haben Kartoffeln geklaut, weil wir so großen Hunger hatten. (... ) Ich esse sie bis heute am liebsten: gekochte Kartoffeln mit etwas Öl. Das erinnert mich an diese Zeit.

" Yan Diomande spielt seit dem vergangenen Sommer bei RB Leipzig und sicherte dem Klub mit 21 Scorerpunkten in 31 Spielen die Champions League. Zuvor berichtet er von Probetrainings bei Bournemouth, Chelsea, den Rangers, Olympiakos und Crystal Palace. Und schreibt: "Eze und Olise kamen nach einem Training sogar zu mir und sagten: `Hey Kleiner, du bist echt gut. ´ Aber sie haben mich trotzdem nicht unter Vertrag genommen.

Selbst die B-Teams der MLS wollten mich nicht.

" Diomande entschied sich für den Wechsel zum spanischen Klub Leganés, weil er dort mehr Aussicht auf Spielzeit hatte. Gegen Real Madrid feierte er sein Profidebüt. Im Brief schreibt er an Roxane: "Du warst diejenige, die nie aufgehört hat, an mich zu glauben.

" Diomande berichtet: "Weißt du, was verrückt ist? Nach meinem Debüt gegen Madrid habe ich tatsächlich das Trikot mit Mbappé getauscht. Erinnerst du dich, wie wir ihn uns immer angesehen haben und du sagtest: `Mbappé? Ja, der ist gut.

Aber mein Bruder ist besser´?

" Doch ein Moment im November 2024 veränderte alles. Ein paar Wochen nach seinem Debüt gegen Real verstarb Roxane. Diomande schreibt darüber, wie ihm die schreckliche Nachricht überbracht wurde: "Jemand hat ihr auf einer Party etwas ins Getränk gemischt, und sie ist nie wieder aufgewacht. Sie ist nicht mehr da.

Du warst 15. (... ) Ich habe nie Antworten bekommen.

" Und weiter: "Alles, was ich tun kann, ist, den Schmerz zu nutzen, um härter zu arbeiten und all das zu verwirklichen, wovon wir geträumt haben. (... ) Ich habe das hier geschrieben, weil ich nicht darüber sprechen kann. Ich habe das geschrieben, weil du einfach wissen sollst, dass ich dafür sorgen werde, dass du weiterlebt.

Ich werde dafür sorgen, dass jeder deinen Namen kennt. Die ganze Welt.





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