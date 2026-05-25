Yan Diomande, ein prominenter Leipzig-Spieler, bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor. Während andere Spieler auf Strände gehen, trainiert er in seiner Heimat Abidjan. Er absolviert Stabilisationsübungen am Pool und macht private Trainings mit einem Privat-Trainer. Er ist fit und präsentiert sein Sixpack. Er will bei der Weltmeisterschaft mit der Elfenbeinküste die Muskeln spielen lassen. Leipzig-Kapitän David Raum bestätigt, dass Diomande konzentriert und hart arbeitet. Für Diomande und weitere vier Leipziger Nationalspieler beginnt die heiße Phase der Vorbereitung. Sie werden am Freitag in Pretoria gegen den südafrikanischen Meister Mamelodi Sundowns antreten.

Yan Diomande , ein prominenter Leipzig -Spieler, bereitet sich auf die Weltmeisterschaft vor. Während andere Spieler auf Strände gehen, trainiert er in seiner Heimat Abidjan. Er absolviert Stabilisationsübungen am Pool und macht private Trainings mit einem Privat-Trainer.

Er ist fit und präsentiert sein Sixpack. Er will bei der Weltmeisterschaft mit der Elfenbeinküste die Muskeln spielen lassen. Leipzig-Kapitän David Raum bestätigt, dass Diomande konzentriert und hart arbeitet. Für Diomande und weitere vier Leipziger Nationalspieler beginnt die heiße Phase der Vorbereitung.

Sie werden am Freitag in Pretoria gegen den südafrikanischen Meister Mamelodi Sundowns antreten





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